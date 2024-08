Prekvapenie jej dodalo energiu, ale beh nezvládla. Nehádžem flintu do žita, vraví Forster

"Budem robiť všetko pre to, aby som postúpila do semifinále," doplnila.

V stredu ju priamo na ikonickom Stade de France povzbudzovali aj jej najbližší, ktorí ju príchodom do Paríža milo prekvapili.

"Včera poobede som si trochu pospala a keď som sa zobudila, tak zrazu sa v mojej izbe objavila mamima s ocinom, čo som vôbec nečakala.

Prišla aj Danka Ledecká, bolo to úžasné prekvapenie, ktoré mi dodalo energiu, no škoda, že som to nedokázala preniesť do pretekov," dodala.