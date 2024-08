Barteková od finále nemôže spať. Pred očami sa mi prehráva posledný dvojstrel, priznala

Dva dni po súťaži sa z dejiska streleckých súťaží, z mestečka Chateauroux, presunula do Paríža na záverečné dni olympiády. Zavítala aj do Slovenského domu, kde zhodnotila svoje účinkovanie a prezradila niečo aj o svojej činnosti v rámci MOV.

Vypýtala som si chôdzu mix, to už mám aj potvrdené. Povedala som, že som k dispozícii aj naďalej, ak by čokoľvek bolo treba.

Úplne najväčšiu radosť mi spravilo, že som mohla medailu zavesiť na krk Gabrielemu Rossettimu, je to syn trénera, ktorý ma kedysi trénoval a už, žiaľ, nie je medzi nami. Bol to veľmi emotívny moment.

Budem sledovať aj vyhlasovanie volieb do komisie športovcov. Budú to naši nástupcovia, kedysi som bola na ich mieste, čakala som, ako voľby dopadnú.

Ako riaditeľka komisie pre digitálnu komunikáciu som mala svoju správu. Toto som absolvovala na diaľku. Mala som natočené video zo Chateauroux, ale bola som pripravená, aby som naživo vstúpila do zasadnutia priamo zo strelnice v Chateauroux, ale to sa nepodarilo, keďže boli príliš dopredu v programe. Nakoniec teda pustili len video, ale bola som veľmi rada, že som si aj túto povinnosť splnila.

Krásne spájajú to nové, moderné – športoviská, technológie, inovácie – s tým starým. Už spomínané športovisko skejtbordingu stojí v obkolesení starých budov, je tam Grand Palais, blízko Eiffelovka, divadlá, múzeá, sochy, fontány… Je to niečo neuveriteľné.

Možno to mrzelo tých športovcov, ktorí tu boli prvýkrát, že nezažili tú pravú atmosféru. Na druhej strane pre mňa, ktorá som si absolvovala päť olympijských hier, to bol vítaný pokoj. Možno aj vďaka tomu som sa dokázala takto sústrediť na preteky a užívať si to.

Myslím si, že prvoradá je kvalita športoviska. Bolo to najlepšie riešenie pre to, aby sme mali výborné podmienky na športovanie. Pre športovcov sú hry primárne o výkone.

Samozrejme, nikdy nebudem spokojná so šiestym miestom. Ale som spokojná s tým, že som bola vo finále. Boli to moje piate hry a iba druhé finálové umiestnenie.

Viem, že možno to hovorím s trpkosťou. Milujem svoj šport, milujem chodiť každý deň na tréning, ale viem, čo ma stojí vybudovať si každý jeden terč. Ja nie som extrémne talentovaný človek, mám všetko vydreté. Už 26 rokov som deň čo deň na strelnici. Stačí to na olympijské finále, ale musím si sama v sebe zhodnotiť, či ešte raz chcem vstúpiť do tých vôd. Je to o tom, že sa upokojím, prehodnotím, vstrebem, ale určite by som sa nechcela vzdať môjho športu. Všetko je otvorené.

Vôbec neviem, čo bude o štyri roky a vôbec nerozmýšľam o L.A. Určite tam budem ako členka MOV, ale zatiaľ si neviem úplne predstaviť, či som opäť ochotná ísť do toho odriekania, do tej driny a obiet, ktoré musí každý športovec dať.

Od strelcov sa očakávali medaily, napokon z toho boli dve finálové umiestnenia zásluhou vás a Vanesy Hockovej. Ako hodnotíte účinkovanie slovenských strelcov na olympiáde?

Strelci išli sem ako favoriti v mnohých disciplínach, od Zuzky Štefečekovej cez Maja Kovačócyho a Paťa Jányho. Bola som by veľmi rada, ak by sme ich nehodnotili na základe jedných pretekov, ktoré možno nevyšli každému z nás, ako sme si to želali. Stačí iba málo, aby z prvého bolo desiate, pätnáste miesto, je to fakt o maličkých detailoch. Ja si veľmi vážim prácu všetkých strelcov, všetkých športovcov vo výprave.

Myslím si, že sme dokázali, že sa nestratíme, napriek tomu, že to až tak úplne nevyšlo. Je to hodená rukavica do L.A., uvidíme, pre koho všetkého.

Vo finále skeetu bola okrem vás aj Vanesa Hocková. Povedala, že jej pomohlo, že vy ste absorbovali všetok tlak. Aj vám pomohlo, že ste neboli vo finále jediná Slovenka?

Ja som ten tlak vnímala stále. Nerobili to na mňa ľudia, tým, že som sa úplne odstrihla, ale robila som si to na seba sama. Mala som očakávania a ambície, viem, že som vo finále silná, že keď sa tam dostanem, tak viem zabojovať. Žiaľ, treba aj kúsoček šťastia a ten tentoraz neprišiel.

Sú to preteky, ktoré sa zopakujú za štyri roky. Pre nás športovcov je to nefér, ťažko sa s tým vyrovnávame. Keď to vyjde, je to skvelé, lebo ste štyri roky olympijský víťaz. Keď to nevyjde, tak sú to štyri roky čakania, driny, odriekania.

To, že aj Vanesa bola vo finále, považujem za obrovský výsledok pre Slovensko. Boli to jej prvé hry, zvládla tlak, lebo určite mala nejaké očakávania od seba. Strieľala famózne.

Nevedela som priebežné výsledky, ale videla som ju strieľať vo finále a videla som, že naozaj jej ide karta, mala svoj deň. Išla v dobrom rytme, škoda, že to nevyšlo.