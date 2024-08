Do Paríža priletel aj posledný Slovák. Vicemajster sveta sa cíti veľmi dobre

"Všetko v poriadku, nie som ani unavený. Takže sa cítim veľmi dobre. Už sa teším. Už sú to len posledné dni," povedal po prílete.

Priamo z Tbilisi do Francúzska v utorok priletel zápasník Tajmuraz Salkazanov , ktorého čaká premiéra pod piatimi kruhmi.

PARÍŽ. Do dejiska tohtoročných olympijských hier v Paríži pricestoval už aj posledný slovenský športovec, ktorý zasiahne do bojov o medaily.

Dvadsaťosemročný osetský rodák sa naplno sústredí na to, ako v piatok zasiahne do voľnoštýliarskej súťaži v kategórii do 74 kilogramov, v ktorej je štvornásobný majster Európy.