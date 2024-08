Startovní listina: Cowley / Montagová (AUS) Tingay / Hendersonová (AUS) Bonfim / Lyraová (BRA) Dunfee / Lundmanová (CAN) Che / Čchie-jang (CHN) Čang / Jang (CHN) Herrera / Mojicaová (COL) Romero / Arenasová (COL) Hlaváč / Martínková (CZE) Pintado / Morejonová (ECU) López / Montesinosová (ESP) Martín / Pérezová (ESP) Quinion / Berettaová (FRA) Linke / Feigeová (GER) Venyercsan / Récseiová (HUN) Panwar / Priyankaová (IND) Stano / Palmisanová (ITA) Kawano / Okadaová (JPN) Takahaši / Janaiová (JPN) Palma / Gonzálezová (MEX) Rodríguez / Garcíová (PER) Ben Hlima / Chojecká (POL) Černý / Burzalová (SVK) Demir / Tekdalová (TUR) Banzeruk / Oljanovská (UKR)

Mezi 25 přihlášenými dvojicemi jsou i Češi Vít Hlaváč a Eliška Martínková a Slováci Dominik Černý (ten nahradil na poslední chvíli původně přihlášeného Michala Morvaye) s Hanou Burzalovou. Pět nejsilnějších chodeckých zemí vysílá do závodu po dvou dvojicích.

