ONLINE: Olympiáda Paríž 2024 dnes LIVE. Sledujte dianie súťažného dňa 12 (streda, 7. august)

Program súťaží 11. dňa:



Atletika

07:30 chôdza maratón zmiešané štafety (Dominik Černý, Hana Burzalová)

10:05 skok do výšky muži (kvalifikácia)

10:15 110 m cez prekážky ženy (1. kolo, Viktória Forsterová)

10:25 hod oštepom ženy (kvalifikácia, skupina A)

11:10 5000 m muži (1. kolo)

11:50 hod oštepom ženy (kvalifikácia, skupina B)

11:55 800 m muži (1. kolo)

12:45 1500 m ženy (opravy)

18:15 skok o žrdi ženy (finále)

19:05 110 m cez prekážky muži (semifinále)

19:15 trojskok muži (kvalifikácia)

19:35 400 m cez prekážky muži (semifinále)

20:02 200 m muži (semifinále)

20:25 hod diskom muži (finále)

20:45 400 m ženy (semifinále)

21:30 400 m muži (finále)

21:43 3000 m steeplechase muži (finále)



Basketbal

11:00 Srbsko – Austrália (ženy, štvrťfinále)

14:30 Španielsko – Belgicko (ženy, štvrťfinále)

18:00 Nemecko – Francúzsko (ženy, štvrťfinále)

21:30 Nigéria – USA (ženy, štvrťfinále)



Box

21:30, 21:46 ženy do 57 kg (semifinále)

22:02, 22:18 muži do 92 kg (semifinále)

22:34 muži do 63,5 kg (finále)

22:51 muži do 80 kg (finále)



Dráhová cyklistika

12:45 šprint muži (kvalifikácia)

13:26 keirin ženy (1. kolo)

13:52 stíhacie preteky družstiev ženy (1. kolo)

14:30 šprint muži (1. kolo)

15:10 keirin ženy (opravy)

15:30 šprint muži (1. kolo opravy)

17:30 šprint muži (2. kolo)

18:04 stíhacie preteky družstiev muži (finále)

18:42 šprint muži (2. kolo opravy)

18:57 stíhacie preteky družstiev ženy (finále)

19:38 šprint muži (osemfinále)

20:14 šprint muži (osemfinále opravy)



Golf

09:00 ženy (1. kolo)



Hádzaná

09:30 Španielsko – Egypt (muži, štvrťfinále)

13:30 Nemecko – Francúzsko (muži, štvrťfinále)

17:30 Dánsko – Švédsko (muži, štvrťfinále)

21:30 Nórsko – Slovinsko (muži, štvrťfinále)



Jachting

12:03 kite ženy (jazdy 7 – 16)

12:13 čln ženy (o medaily)

12:23 kite muži (jazdy 8 – 16)

13:13 čln muži (o medaily)

14:43 trieda Nacra 17 (o medaily)

15:43 čln mix (o medaily)



Plážový volejbal

17:00, 18:00 ženy štvrťfinále

21:00, 22:00 muži štvrťfinále



Pozemný hokej

14:00 Holandsko – Argentína (ženy, semifinále)

19:00 Belgicko – Čína (ženy, semifinále)



Rýchlostná kanoistika

09:30 single kajak ženy 500 m (rozjazdy)

10:40 single kajak muži 1000 m (rozjazdy)

11:40 single kanoe muži 1000 m (rozjazdy)

13:30 single kajak ženy 500 m (štvrťfinále)

14:10 single kajak muži 1000 m (štvrťfinále)

14:40 single kanoe muži 1000 m (štvrťfinále)



Skejtbording

12:30 park muži (predkolo)

17:30 park muži (finále)



Skoky do vody

10:00 skoky z 3 m dosky muži (semifinále)

15:00 skoky z 3 m dosky ženy (predkolo)



Stolný tenis

10:00 tímová súťaž ženy (štvrťfinále)

10:00 tímová súťaž muži (štvrťfinále)

15:00 tímová súťaž ženy (štvrťfinále)

15:00 tímová súťaž muži (štvrťfinále)

20:00 tímová súťaž muži (semifinále)



Synchronizované plávanie

19:30 akrobatická súťaž družstiev (finále)



Športové lezenie

10:00 kombinácia muži (semifinále)

12:35 rýchlosť ženy (štvrťfinále)

12:46 rýchlosť ženy (semifinále)

12:54 rýchlosť ženy (finále)



Taekwondo

09:00 muži do 55 kg (kvalifikačné kolo)

09:33, 09:58, 10:22, 10:47, 11:11, 11:36, 12:00, 12:25 ženy do 49 kg (osemfinále)

09:46, 10:10, 10:35, 10:59, 11:24, 11:48, 12:13, 12:37 muži do 58 kg (osemfinále)

14:30, 14:53, 15:19, 15:45 ženy do 49 kg (štvrťfinále)

14:40, 15:06, 15:32, 15:58 muži do 58 kg (štvrťfinále)

16:21, 16:49 ženy do 49 kg (semifinále)

16:36, 17:02 muži do 58 kg (semifinále)

19:30, 19:53 ženy do 49 kg (repasáže)

19:40, 20:06 muži do 58 kg (repasáže)

20:19, 20:49 ženy do 49 kg (zápasy o bronz)

20:34, 21:04 muži do 58 kg (zápasy o bronz)

21:19 ženy do 49 kg (zápas o zlato)

21:37 muži do 58 kg (zápas o zlato)



Vodné pólo

14:00 Chorvátsko – Španielsko (muži, štvrťfinále)

15:35 Grécko – Srbsko (muži, štvrťfinále)

19:00 USA – Austrália (muži, štvrťfinále)

20:35 Taliansko – Maďarsko (muži, štvrťfinále)



Volejbal

16:00 Poľsko – USA (muži, semifinále)

20:00 Taliansko – Francúzsko (muži, semifinále)



Vzpieranie

15:00 muži do 61 kg

19:30 ženy do 49 kg



Zápasenie

11:00 grécko-rímsky štýl muži do 77 kg (repasáže)

11:00 grécko-rímsky štýl muži do 67 kg (osemfinále, štvrťfinále)

11:00 grécko-rímsky štýl muži do 97 kg (repasáže)

11:00 grécko-rímsky štýl muži do 87 kg (osemfinále, štvrťfinále)

11:00 voľný štýl ženy do 50 kg (repasáže)

11:00 voľný štýl ženy do 53 kg (osemfinále, štvrťfinále)

18:15 grécko-rímsky štýl muži do 67 kg (semifinále)

18:15 grécko-rímsky štýl muži do 87 kg (semifinále)

18:15 voľný štýl ženy do 53 kg (semifinále)

18:15 grécko-rímsky štýl muži do 77 kg (o medaily)

18:15 grécko-rímsky štýl muži do 97 kg (o medaily)

18:15 voľný štýl ženy do 50 kg (o medaily)