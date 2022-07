Boženík chce pravidelne hrávať. Pre Boavistu rozhodla aj osoba trénera

Záujem mali viaceré kluby, možno aj väčšie, ale rozhodol som sa pre Boavistu. Vnútorný pocit mi hovoril, že je to správna voľba," vysvetlil rodák z Terchovej svoj prestup do Porta pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu.

Pre Boavistu rozhodla osoba trénera

Boženík priznal, že do dvanásteho najlepšieho klubu minulej sezóny Ligy Portugal ho prilákal hlavný tréner a bývalý portugalský reprezentant Petit.

"Pri rozhodovaní sa zohral rolu aj práve rozhovor s trénerom Petitom. Povedal mi, že sa mu páči môj herný štýl, ako pôsobím na ihrisku, že som aktívny.

Útočníkov, ktorých mal v mužstve, vždy dostal do formy, dávali góly a to chce urobiť aj so mnou. Budem šťastný, keď budem môcť pod ním hrať a napredovať," pokračoval odchovanec MŠK Žilina.



Autor piatich gólov v 25 stretnutiach za slovenskú reprezentáciu prezradil aj svoje ambície do novej sezóny: