Na šampionáte sa môžete hrať aj s terapeutickými psíkmi. Slovenka tam strávila hodiny

Mladé krasokorčuliarky a krasokorčuliari, obzvlášť v párových disciplínach, často musia odísť do zahraničia za lepšími tréningovými podmienkami.
Platí to aj pre Lauru Hečkovú a Alexa Válkyho, ktorí reprezentujú Slovensko v kategórii športových dvojíc a pripravujú sa v talianskom Bergame.
Na majstrovstvách sveta juniorov v estónskom Tallinne obsadili 12. miesto. Vylepšili si tak výsledok spred roka, keď skončili na 14. priečke.
Všetko vyšlo tak, ako malo
Po krátkom programe boli štrnásti. Vo voľnej jazde na pieseň Maybe I Maybe You od skupiny Scorpions nespravili chybu a tak sa v celkovom poradí ešte posunuli vyššie.
Slovenská dvojica zvládla dvojitý twist, kombináciu dvojitého axla s dvomi jednoduchými axlami a ustáli aj trojitý salchow. V jazde mali odhadzovaný dvojitý salchow a dvojitý tulup.
„Prvý bol plánovaný ako trojitý, ale na rozcvičke sme si povedali, že ideme s dvojitým. Ešte to nie je stopercentné,“ vravela 15-ročná Hečková.
„Nemalo cenu teraz riskovať. Nechceli sme ešte zvyšovať ten nápor. Možno aj to nám pomohlo sústrediť sa na ostatné prvky,“ doplnil 16-ročný Války.
Vo voľnej jazde získali 82,49 bodu a celkovo 129,63 bodu. V oboch prípadoch ide o osobné maximum.
„Veril som, že to mám natrénované a že to vyjde aj teraz,“ zdôraznil Války.
„Cítila som sa celkom uvoľnene. Všetko išlo tak, ako malo,“ doplnila Hečková, ktorá pochádza zo Senice.
Túto voľnú jazdu mali už druhú sezónu po sebe, bola to teda ich rozlúčka s ňou.
„Sme radi, že sme vo voľnej jazde predviedli skoro všetko, čo máme natrénované, aj pod tlakom a potom, že ten krátky program nevyšiel úplne podľa plánu. Dokázali sme sa vzchopiť a za to sme radi,“ vravel rodák z Nitry.
Do novej sezóny by sa chceli naučiť trojitý twist, zlepšiť odhadzované skoky a predviesť obtiažnejšie zdvíhané figúry.
Konkrétne zmeny pravidlách budú oficiálne až po skončení sezóny, ale hovorí sa o zaradení takzvanej choreografickej zdvíhačky.
„Možno s tým bude treba experimentovať,“ poznamenal Války.
Čierny pes s veľkými ušami
Slováci sa od leta 2024 pripravujú v talianskom Bergame pod vedením Lucu Dematteho.
Na život v zahraničí si už zvykli. Ich mamy sa pri nich striedajú každé dva-tri týždne, niekedy sú aj sami.
Prakticky celý deň strávia tréningom. Ráno majú suchý tréning, ľad a potom balet či strečing. Nasleduje pauza a potom zase suchý tréning, ľad a posilňovňa.
Obaja študujú na gymnáziu, učitelia im vychádzajú v ústrety. Války má aj online hodiny, Hečkovej väčšinou posielajú poznámky a úlohy na vypracovanie. Z niektorých predmetov musia písať písomky, keď prídu na pár dní na Slovensko.
Oboch baví matematika, Alex má rád aj chémiu a fyziku, Laura preferuje biológiu.
Má veľmi rada zvieratká. „V Taliansku mám činčily, škrečka a korytnačky, ale chýbajú mi psíky, ktorých mám doma na Slovensku,“ poznamenala.
Aj preto uvítala, keď sa dozvedela, že na svetovom šampionáte v Tallinne sú k dispozícii terapeutické psy.
„Už som tam bola trikrát, v stredu som tam strávila tri hodiny. Jeden psík bol trochu hyperaktívny, druhý pokojný, mal rád mazlenie. Boli tam dva väčšie psy a jeden malý,“ priblížila detaily Hečková.
„Určite tam pôjdem aj v piatok. Je tam taký čierny psík s veľkými ušami, veľmi sa naňho teším,“ uzavrela.