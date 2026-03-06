Obrovská vlajka v hľadisku, ale aj záhadná zrážka. Slováci chceli z debutu vyťažiť maximum

Na svoj súťažný štart museli čakať až do piatku. Boli však odhodlaní z celého týždňa vyťažiť maximum.
Slovenskí tanečníci na ľade Lucia Štefanovová a Jacopo Boeris majú za sebou debut na majstrovstvách sveta juniorov v Tallinne.
V rytmickom tanci získali 38,47 bodu, čím skončili na 29. mieste spomedzi tridsiatich účastníkov.
Hudba vraj nespĺňala kritériá
V jazde na pieseň I‘m Every Woman spravil Jacopo chybu v twizzloch.
„Nebola to jazda našich predstáv. Ja som urobil na začiatku hrubšiu chybu, ktorá by sa nemala stávať,“ poznamenal.
Už počas jazdy bolo zrejmé, že táto chyba ich bude stáť veľa bodov a na finále už nemôžu pomýšľať. O to viac, že štartovali hneď v prvej rozjazdke, čo je najmä v tancoch vždy nevýhoda.
Skóre ich však prekvapilo, keďže dostali dvojbodovú zrážku za porušenie pravidiel ohľadom hudby.
„Znamená to, že naša hudba v nejakom zmysle nespĺňala kritériá, ale absolútne nechápeme, prečo. V tejto sezóne sme boli na veľa pretekoch a na žiadnych sme takéto problémy nemali,“ doplnila partnerka.
Okrem slovenskej dvojice dostala zrážku za hudbu aj bulharská dvojica, ktorá skončila na poslednom mieste.
Na posledných pretekoch sezóny sú takéto penalizácie veľmi nezvyčajné, keďže prípadné výhrady rozhodcov a technického panelu sa riešia na úvodných súťažiach ročníka.
Oficiálne odôvodnenie sa pretekári dozvedia až po skončení pretekov, ale podľa zákulisných informácií vraj pomalý začiatok hudby nespĺňa pravidlá.
Majú veľkú perspektívu
Mladí slovenskí tanečníci chceli zo svetového šampionátu vyťažiť maximum. Ak práve nemali tréning, často sedeli v hľadisku haly Tondiraba, povzbudzovali kamarátov.
„Chceli sme podporiť našich, ukázať im, že stojíme pri nich a chceli sme, aby nás bolo počuť v hľadisku,“ usmievala sa Štefanovová.
„Vieme, aký je pocit byť na ľade. Cítiť podporu je vždy fajn,“ doplnil ju partner.
Ostatní členovia tímu fandenie opätovali. Pred rytmickým tancom slovenskej dvojice vytiahli slovenskú vlajku cez štyri rady v hľadisku.
„Naozaj bola obrovská! Povedala som si, wow,“ poznamenala Štefanovová.
Obaja sa narodili v Bratislave a majú zhodne 16 rokov. V juniorskej kategórii tak môžu súťažiť ešte štyri sezóny.
„Vidím tam veľkú perspektívu. Myslím, že na finále mali už teraz, ale podmienkou bolo zajazdiť naozaj skvele. Rozhodcovia čakajú na každú malú chybičku,“ vravela trénerka Lucie Kadlčáková.
„Zaujímalo by ma, že ak by zajazdili dobre, ako by to dopadlo. To už nezistíme, ale sú mladí, majú celú budúcnosť pred sebou. Je super, že sa sem kvalifikovali, zažili tú atmosféru a videli tie najlepšie páry,“ podčiarkla trénerka.
Sezónne maximum slovenskej dvojice je 44,71 bodu. Dosiahli ho na JGP vo Varese, čo bolo ich úplne prvé podujatie na okruhu Grand Prix.
Na postup do finále na svetovom šampionáte bolo potrebných 47,09 bodu.
Boli aj na hokeji
Slovenská dvojica trénuje striedavo v Bratislave a v Miláne. Kadlčáková jazdí za svojimi zverencami zo Zlína. V Taliansku sa venuje Jacopovi a Lucii bývalý majster Európy a sveta Luca Lanotte.
Pobyt v Miláne im uľahčí fakt, že Jacopo hovorí plynule po taliansky, keďže jeho otec je Talian.
„Naša príprava na šampionát bola veľmi intenzívna. Od nového roka sme boli dvakrát v Miláne a makali sme veľmi tvrdo,“ podčiarkla Štefanovová.
V Taliansku boli aj počas olympiády a išli na hokejový zápas Slovensko – Fínsko. „Bolo to úžasné, zápas nám vyšiel, vyhrali sme,“ nadchýnala sa mladá športovkyňa.
Krasokorčuliarske súťaže pozerali v televízii. „Začínali sa neskoro a my sme už ráno o siedmej mali tréning, navyše lístky boli veľmi drahé,“ poznamenal jej partner.
Veľa sa naučili
Mladí tanečníci na ľade jazdia spolu už šesť rokov a majú za sebou veľmi dôležitú sezónu.
„Bola to prvá sezóna, v ktorej sme naozaj zistili, aké to je byť na tom top leveli medzi športovcami, ktorí sú výkonnostne veľmi vysoko. Veľa sme sa naučili, posunulo nás to. Chodili sme na súťaže, kde sme konkurovali vždy minimálne pätnástim párom,“ vysvetľovala Štefanovová.
Veľký posun spravili aj v mentálnej príprave vďaka spolupráci s Lukášom Štecákom.
„Bol som na ľade úplne voľný, nemal som žiadne druhé myšlienky, hlava bola ticho. Predtým som mával problémy, že som prišiel na preteky úplne vyklepaný, teraz to bolo naopak,“ prezradil Boeris.
Nenechal sa rozhodiť ani chybou v úvode jazdy. „Pomohlo mi to, aby som sa sústredil na ďalšie prvky, ktoré tá chyba neovplyvnila,“ doplnil.
„Teší ma, ako sa s tým všetkým popasovali. Ukázali, že sem patria,“ zdôraznila trénerka Kadlčáková.
Z Tallinnu pôjdu domov bohatší o skúsenosti a zážitky. „Odnášame si tie najlepšie spomienky, veľkú motiváciu na ďalšiu sezónu a radosť z toho, že môžeme robiť tento šport,“ vravela Štefanovová.
„Úplne súhlasím. Boli sme tu prvýkrát. Aj keď sme od toho možno čakali viac, ale neplánujeme skončiť skoro, čaká nás toho ešte veľa. Teším sa na budúce roky,“ doplnil Boeris.
„Aj ja,“ uzavrela odhodlane jeho partnerka.