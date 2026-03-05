Narodil sa v Moskve, žije v Prahe, reprezentuje Slovensko. Chce sa dostať na ME

Na otázky odpovedal plynulou češtinou. Síce sa nedostal do voľných jázd, ale mal dôvod na spokojnosť. Po prvý raz v kariére na súťaži skočil kombináciu dvoch trojitých skokov.
Slovenský reprezentant Dmitry Rudenko obsadil na majstrovstvách sveta juniorov v krasokorčuľovaní v krátkom programe 34. miesto.
Zásluhou minuloročných výsledkov Adama Hagaru a Lukáša Václavíka malo Slovensko v súťaži mužov na svetovom šampionáte aj v tomto roku dve miestenky.
Vďaka tomu sa mohol predstaviť v Tallinne aj Dmitry Rudenko, 19-ročný rodák z Moskvy.
Často ho trápili zranenia
Rudenko v krátkom programe skočil kombináciu trojitého lutza s trojitým tulupom, trojitý rittberger a dvojitý axel. Získal 52,96 bodu, čo je o bod menej, ako jeho osobné maximum.
„Jazda bola celkom fajn. Spravil som kombináciu tri-tri. Nepodarilo sa to úplne čisto, ale som rád, že som to zarotoval. Skoky aj piruety boli v pohode, v krokovke boli chybičky, možno z toho, že som bol nervózny,“ vravel pre Sportnet Rudenko.
Už v roku 2021 štartoval na súťaži Tirnavia Ice Cup v Trnave v slovenských farbách. V uplynulých dvoch sezónach sa predstavil aj v seriáli juniorskej Grand Prix.
V aktuálnom ročníku bol na JGP v Baku šestnásty a v Gdansku osemnásty.
Jeho rodičia sa pred šiestimi rokmi presťahovali do Bratislavy, po roku sa zase kvôli práci presunuli do Prahy.
Mladý korčuliar sa tam pripravuje pod vedením českého trénera Michala Matlocha.
„Trénujem ho s prestávkami už päť rokov. Na jeho forme sa odrazilo, že má históriu častých zranení a páuz v tréningu. Tie roky nekorčuľovania mu chýbajú,“ vravel pre Sportnet Matloch.
Predminulú sezónu musel Rudenko ukončiť v polovici pre zápal v päte a kolene. „Vlieklo sa to päť mesiacov, kým sa dostal do normálneho stavu. Aj preto mu chýba ťažšia náplň jazdy, aby mohol postúpiť do finále,“ doplnil český kouč.
V Prahe sa už cíti doma
V oficiálnom profile Rudenka na stránke Medzinárodnej korčuliarskej únie figuruje, že jeho bývalým trénerom bol aj olympijský víťaz Jevgenij Pľuščenko.
„Už si to nepamätám, mal som desať alebo desať rokov. Na Pľuščenkovej akadémii sa mi venoval najmä Alexej Vasilevskij,“ vysvetľoval Rudenko.
Jazdil za ním niekoľkokrát aj vtedy, keď už jeho rodina žila v strednej Európe. „Rád s ním pracujem. Ale musím povedať, že pre mňa je už lepšia Praha ako Moskva. Už sa cítim ako miestny v Prahe, nie v Moskve,“ vravel mladý športovec.
Slovensko bude mať o rok dve miestenky na európskom šampionáte a Rudenko cíti šancu. „Chcel by som sa dostať na majstrovstvá Európy,“ vyhlásil.
Aby na to mohol reálne pomýšľať, potrebuje do jazdy zaradiť trojitý axel. Na tréningoch už mal pár úspešných čistých pokusov. „Zatiaľ to však nie je desať z desiatich,“ upresnil.
„Ak bude pracovať na sto percent, účasť na európskom šampionáte nie je nereálna. Ale potrebuje splniť technické minimum a na to potrebuje body za kombináciu tri-tri a za trojitý axel,“ vyzdvihol tréner Matloch.
Ich spolupráca nie je vždy ľahká. „Dima je veľmi introvertný typ, neprejavuje veľmi emócie. Niekedy je to komplikovanejšie,“ priznal tréner.