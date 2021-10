Mal zdravotné problémy, desať rokov nehral. Teraz dal za zápas sedem gólov

HOSŤOVCE. Gólové hody priniesol zápas VII. ligy C ObFZ Nitra medzi OŠK Beladice a OFK Hosťovce . Hostia vyhrali 9:5, no viac ako o ich triumfe sa hovorilo o jednom mužovi.

„Bývalý tréner a kamarát Miroslav Kováč mi písal, že sa mu po mojich troch góloch zlepšil zdravotný stav. Chcel som ho preto opäť potešiť, no že to vypáli takto, to som nečakal,“ dodal.

Kubala začínal s futbalom v TJ Calex Zlaté Moravce. Na prvý tréning ho ako malého chlapca zobral starý otec.

„Videl som sa v spomínanom Mirovi Kováčovi. Driloval nás do tmy a dal nám veľmi dobré základy. Vďačím mu zaveľa. Tento článok a svoj strelecký výkon chcem preto venovať jemu,“ uviedol Kubala.

Prišiel o črevo, skončil

Za žiakov patril medzi perspektívnych futbalistov. V pätnástich však prišiel o slepé črevo a kariéru prerušil.