Agent ho oklamal. Bývalý hráč Slovana bojuje o ligu nádhernými gólmi

GABČÍKOVO. V minulej sezóne si postup do štvrtej ligy JV vybojoval tím ŠK 1923 Gabčíkovo. A na čele je aj teraz.

S deviatimi gólmi ho za úspechmi ťahá Kevin Zsigmond, ktorý vyrastal v akadémiách Slovana Bratislava a DAC Dunajská Streda.

Nádherný gól z priameho kopu

Cez víkend sa nádherne trafil z priameho kopu do siete OFK Tovarníky. Gabčíkovo vyhralo na domácej pôde vysoko 5:1.

„V posledných zápasoch mi to zo štandardných situácií nepadalo, ale konečne to prišlo. Brankár si postavil dobrý múr, preto som ho chcel prekvapiť. Našťastie sa mi to podarilo. Bol to takzvaný rýchlo padajúci priamy kop,“ vravel po zápase spokojný Kevin Zsigmond.