Volko už začal prípravu na halové ME. Vyšetrenia u špecialistov dopadli dobre

Neskôr sa presunie do Skalky pri Kremnici a v strede novembra zavŕši prípravu v Juhoafrickej republike.

Zverenec trénerskej dvojice Naďa Bendová, Róbert Kresťanko sa v tomto roku trápil so zranením, pre ktoré sa nestihol kvalifikovať na majstrovstvá sveta v americkom Eugene. Vyšetrenia u špecialistov však dopadli dobre a môže sa naplno pripravovať na novú sezónu.

Pre deti v školách to môže byť dobrý impulz a verím, že nám to pomôže v hľadaní budúcich špičkových atlétov a reprezentantov," uviedol Volko pre oficiálny web Slovenského atletického zväzu (SAZ).

Na jednej strane to bolo dosť náročné, lebo pozvania sa odmietajú ťažko, no na druhej strane ma teší, že atletika bude mať konečne kvalitnejšiu infraštruktúru a oveľa lepšie tréningové i súťažné podmienky ako doteraz.

"Verím, že sa mi podarí do Istanbulu dostať, aj keď limity opäť o niečo viac 'zdivočeli', čo hrá v náš neprospech. Azda budem schopný čo najskôr splniť limit 6,63 s, aby som sa potom mohol v pokoji pripravovať na vrchol halovej sezóny. Rozhodne nás však nečaká jednoduchá úloha," myslí si Volko, ktorý má na 60 m osobný rekord 6,55 s.

Volko na európskom šampionáte v nemeckom Mníchove šokoval svet štvrtým miestom vo finále mužskej stovky, na dvojstovke sa len o stotinu sekundy nedostal do finále.

"Isté je, že po tohtoročných skúsenostiach spred ME si už nemôžem znovu dovoliť riskovať a ísť na preteky z plného tréningu. Určite budeme opatrnejší a načasujeme to tak, aby som na prvých pretekoch nebežal z plnej záťaže a totálneho vyčerpania. Samozrejme, ideálne by bolo splniť limit čím skôr, ale ťažko teraz niečo predpovedať," dodal Ján Volko.

Po halových ME v Istanbule je druhý vrchol budúcej sezóny svetový šampionát v maďarskej Budapešti (19. - 27.8.), Volkove platné slovenské rekordy na 100 m (10,13 s) ani 200 m (20,24 s) by mu na účasť nestačili.

Na stovke sa potrebuje zlepšiť o 13 stotín sekundy, na dvojstovke o osem stotín.