Hral druhú ligu, gólovo žiari v štvrtej. Nádejný právnik uzavrel jeseň veľkolepo

Zo strelecky vydareného jesenného účinkovania svojho hráča majú, pochopiteľne, radosť aj predstavitelia FK Čaňa.

„Hral jednoducho a padalo mu to. Pôsobenie v Skalici mu pomohlo. Síce toho veľa neodohral, ale tréningy mu evidentne niečo dali. Je to dobrý hráč a náš odchovanec,“ skonštatoval prezident klubu Róbert Čarný.

Čaňa naposledy zakopla v 5. kole v Pavlovciach nad Uhom. Odvtedy nestratila ani bod, vyhrala desať zápasov v rade.

„Radi by sme postúpili. Len ešte nevieme, či bude reorganizácia a zostaneme v štvrtej lige. V takom prípade by nám stačilo skončiť do piateho miesta. Alebo sa reorganizácia zruší a ak chceme hrať vyššie, musíme súťaž vyhrať. Zatiaľ nevieme, o čo hráme,“ priznal Čarný.

„Pre každý prípad sme chceli byť po jeseni prví, ak by sa zopakovala situácia z minulého roka, že odvetná časť sa hrať nebude,“ doplnil.