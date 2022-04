Opití rozhodcovia? Divočina na dedinskom zápase skončila inzultáciou

„Bol to veľmi nervózny zápas. Často sa to nevidí,“ priblížil manažér TJ Zlatý Klas Urmince Alex Pastierik.

Hostia sa rýchlo ujali vedenia, no domáci ešte do prestávky skóre otočili. V 43. minúte skórovali z pokutového kopu, ktorého exekúciu nezniesla dvojica hráčov Práznoviec. Tí hrubo vulgárne urazili hlavného rozhodcu, za čo uvideli červené karty.

V 56. minúte kopali aj Práznovce penaltu, ale Andrej Vida ju spálil. Zakrátko na to sa pod sprchy po druhej žltej karte porúčal aj domáci Kristián Ocet, ktorý kopol súpera riskantným spôsobom.

„V 88. minúte po zákroku na domáceho kapitána sa mala kopať jedenástka, no na druhej strane ihriska došlo k inzultácii. Hráč číslo osem najskôr nadával postrannému rozhodcovi a potom oboma rukami do neho strčil,“ priblížil Pastierik.

„S príslušníkmi polície sme volali na zväz, no žiaľ, nemajú právo. Rozhodcovia sú vraj dobrovoľníci a nič také povinní robiť nie sú.

Treba sa však zamyslieť, pretože rozhodcovia sú na to, aby chránili zdravie hráčov. A nie, že oni prídu opití. Našťastie sa nikomu nič nestalo, no nabudúce to môže dopadnúť oveľa horšie,“ dodal.

Od rozhodovania ho to neodradí

Postranný rozhodca bol po zápase sklamaný, pretože to bola jeho prvá inzultácia.

„Do správy som napísal, čo sa stalo. A veľmi sa mi k tomu nechce vracať. Neviem, prečo ma ten chlapec napadol, nemám k tomu čo viac povedať,“ vyjadril sa postranný rozhodca Lukáš Bago, ktorý vážnejšie zranenia nemá.