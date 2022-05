Oni spravili pre víťazstvo všetko a my nič, hneval sa tréner hostí po derby

„Videl som ten zápas. Rimavská Sobota hrala dobre, no dopúšťal sa chýb v zadných radoch. Aj my sme sa zamerali na tieto chyby. Poslal som do hry dvoch útočníkov, aby trošku ponaháňali stopérov a donútili ich chybovať,“ uviedol pre Sportnet tréner Fiľakova Ľubomír Šimkovič.

V prvom polčase to domácim veľmi dobre vychádzalo. Ujali sa vedenia po štvrťhodine hry gólom Arnolda Kurunciho, a ten istý hráč zvýšil o desať minút neskôr po ďalších zmätkoch v defenzíve. Tretí gól pridal po viac ako polhodine hry Oleksander Lovyniuk po rýchlom brejku po rohu hostí.

Za stavu 3:0 bol už zápas prakticky rozhodnutý. V druhom polčase už mali viac z hry hostia, no nepodarilo sa im streliť kontaktný gól. Naopak na druhej strane pridal ešte ďalší presný zásah ukrajinský legionár Lovyniuk.