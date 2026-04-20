Cracknell rozhodol o svojej budúcnosti. Poprad túto správu oznámil emotívnym videom

Kanadský hokejový útočník Adam Cracknell predĺžil zmluvu s HK Poprad.
Štvrtý najproduktívnejší hráč základnej časti strelil v 54 zápasoch 24 gólov, ku ktorým pridal aj 32 asistencii.
„Zostať v Poprade bolo pre mňa a moju rodinu jednoduché rozhodnutie. Nechcem hrať nikde inde,“ uviedol Cracknell.
Športový manažér klubu Richard Stehlík k podpisu novej zmluvy dodal: „Sme veľmi radi, že sa nám podarilo podpísať Adama na budúcu sezónu. Adam je veľká hokejová osobnosť, líder a profesionál, ktorého by chcel mať každý hokejový klub v mužstve.“
