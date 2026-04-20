Adam Cracknell (Autor: HK Poprad)
Sportnet, TASR|20. apr 2026 o 17:40
ShareTweet0

Kanadský útočník bol štvrtým najproduktívnejším hokejistom základnej časti súťaže.

/Správu aktualizujeme/

Kanadský hokejový útočník Adam Cracknell predĺžil zmluvu s HK Poprad.

Štvrtý najproduktívnejší hráč základnej časti strelil v 54 zápasoch 24 gólov, ku ktorým pridal aj 32 asistencii.

„Zostať v Poprade bolo pre mňa a moju rodinu jednoduché rozhodnutie. Nechcem hrať nikde inde,“ uviedol Cracknell.

Športový manažér klubu Richard Stehlík k podpisu novej zmluvy dodal: „Sme veľmi radi, že sa nám podarilo podpísať Adama na budúcu sezónu. Adam je veľká hokejová osobnosť, líder a profesionál, ktorého by chcel mať každý hokejový klub v mužstve.“

VIDEO: Oznámenie Popradu o predĺžení zmluvy s Cracknellom

Tipsport liga

Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Cracknell rozhodol o svojej budúcnosti. Poprad túto správu oznámil emotívnym videom