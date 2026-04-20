Dokonalá odplata. Slovan ušiel Nitre v prvej tretine, nervy tiekli už pred zápasom

Fotogaléria (11)
Róbert Varga (Slovan) a Marko Stacha (Nitra) bojujú o puk v druhom zápase finále play off Tipsport extraligy HK Nitra - Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
Andrea Strompová, Lukáš Šodor|20. apr 2026 o 22:45
ShareTweet0

Tímy už využili vo finálovej sérii všetkých brankárov.

Taký ofenzívny štart do finálovej série najvyššej hokejovej súťaže tu ešte nebol.

V prvých dvoch súbojoch medzi Nitrou a Slovanom Bratislava padlo dovedna 17 gólov, čo je historický rekord.

Po víťazstve Nitry 6:2 v prvom zápase, Slovan vrátil požičané aj s úrokmi a v pondelok večer vyhral 7:2.

Rozhodla efektivita v zakončení a presilové hry. Hostia využili tri zo štyroch, Nitra jednu zo šiestich. Zaujímavosťou série je, že oba tímy v nej využili už všetkých brankárov. 

VIDEO: Zostrih zápasu Nitra - Slovan

Spoľahlivý Kiviaho, pohotový Bačík

„Sme radi že sme podali odlišný výkon ako v prvom zápase. Viac sme bojovali, snažili sme hrať jednoduchšie. Mrzia nás vylúčenia, lebo nám uberali sily, ale som rád, že sme väčšinu oslabení ubránili.

Verím, že doma nadviažeme na výkon z tohto zápasu a budeme ešte lepší,“ hodnotil po zápase kapitán Slovana Tomáš Marcinko. 

Fotogaléria zo zápasu HK Nitra - HC Slovan Bratislava (finále Tipsport ligy, 2. zápas)
Na snímke zľava Sebastian Čederle (Nitra) a Patrik Bačík (Slovan) bojujú o puk v druhom zápase finále play off Tipsport extraligy HK Nitra - Slovan Bratislava v Nitre v pondelok 20. apríla 2026.
Na snímke zľava Róbert Varga (Slovan) a Marko Stacha (Nitra) bojujú o puk v druhom zápase finále play off Tipsport extraligy HK Nitra - Slovan Bratislava v Nitre v pondelok 20. apríla 2026.
Na snímke zľava Joshua Lawrence (Nitra) a Ryan O´Connor (Slovan) bojujú o puk v druhom zápase finále play off Tipsport extraligy HK Nitra - Slovan Bratislava v Nitre v pondelok 20. apríla 2026.
Na snímke radosť hráčov Slovana po góle v druhom zápase finále play off Tipsport extraligy HK Nitra - Slovan Bratislava v Nitre v pondelok 20. apríla 2026.
11 fotografií
Hostia odohrali najlepšiu prvú tetinu v play-off. Hrali zodpovedne v defenzíve a vpredu boli efektívni. Po dvadsiatich minútach viedol Slovan 3:0 a Nitra bola v problémoch.

Do druhého dejstva nastúpil v domácej bránke namiesto Fergusona Gadziev. Nitra mala skvelý štart, už po 17 sekundách znížil Buček. Šance na kontaktný gól však domáci premárnili.

Zneškodnil ich spoľahlivý Kiviaho alebo na bránkovej čiare zasahoval obranca Bačík. Namiesto toho Slovan dvakrát udrel v štvorminútovej presilovke a už kontroloval zápas.

„Sme radi, že sme zareagovali na prvý zápas. Zabrali sme v presilovkách, čo je pri takýchto vyrovnaných súperoch dôležité. Získali sme v Nitre bod, ktorý sme chceli,“ vravel asistent trénera Slovana Tomáš Surový.

VIDEO: Asistent trénera Slovana Tomáš Surový

Aj v druhom zápase bolo na ľade veľa emócií, ktoré viackrát prerástli do šarvátok. K prvej došlo už na predzápasovej rozcvičke.

Trvalo niekoľko sekúnd, kým nervy vychladli a vzájomné strkanie napokon neprerástlo do tvrdšieho fyzického stretu.

VIDEO: Šarvátka počas rozkorčuľovania

Kmeč: Zrkadlo prvého zápasu

Nitra inkasovala sedem gólov doma v tejto sezóne prvý raz.  Domáci nastúpili opäť bez Branislava Mezeia, ktorý neuspel so žiadosťou o podmienečné odloženie zvyšku trojzápasového trestu, ktorý dostal v semifinálovej sérii play off Tipsport ligy s Popradom.

„Výsledok hovorí za všetko. Prvá tretina bola veľmi zlá. Otáčať z 0:3 je v play-off veľmi ťažké, hoci - keby sme premenili v druhej tretine šance, mohli sme vyrovnať. Ale na keby sa nehrá,“ tvrdil útočník Michal Krištof. 

VIDEO: Šarvátka po konci prvej tretiny

Hodnotenie pridal aj domáci kouč Andrej Kmeč.

„Bol to zrkadlový obraz prvého zápasu. To, čo sme hrali my v nedeľu, dnes hral Slovan. Vôbec sme nezachytili zápas. Možno sme v druhej tretine mali šance, kde sme sa mohli dotiahnuť, ale nepodarilo sa nám to. Potom si to už Slovana postrážil.“

Séria pokračuje dvoma zápasmi v Bratislave vo štvrtok a piatok. 

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

Pavúk play-off Tipsport ligy

Tipsport liga

Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Dokonalá odplata. Slovan ušiel Nitre v prvej tretine, nervy tiekli už pred zápasom