Weissove sólo a polomáčané Komárno (tréneroviny)

Dukla Banská Bystrica a s ňou aj najnefutbalovejší štadión na Slovensku sú späť v lige. Postup z tej druhej si zabezpečila s komfortným predstihom a Jurajom Jarábkom na lavičke.
Za to im patrí gratulácia a sošky Ivana Galáda s Franzom Strakom. Pre istotu. Možno sa na jeseň budú hodiť.
Zaujímavé bude aj finále Slovnaft Cupu, v ktorom sa v Žiline stretnú domáci s Košicami. Pre východniarov je nakoniec zo sezóny, v ktorej na pár zápasov angažovali Franza Straku, celkom pekný záver. A ak navyše finále prehrajú, stále žije ich šanca na Európu cez play-off. A to sa oplatí!
Slovan vycestoval do Žiliny odpísať šošonov z matematického boja o titul a Prešov so Skalicou našli konečne súperov, ktorých dokážu poraziť. Na čele ligy sa tak nič nezmenilo, na jej konci prihorieva. Na úroveň zeleno-bielych tímov spadlo Komárno.
MŠK Žilina -ŠK Slovan Bratislava 0:1
5 866 divákov
Slovan zorganizoval megavýjazd na ceste odpísať Žilinu už definitívne zo súboja o titul. Štyri kolá do konca ligy je ten náskok 12 bodov a jediné mužstvo, ktoré má možnosť ešte ako-tak vyťahovať postupovú kalkulačku je tak Dunajská Streda. Ale u tej vieme, že aj keby mala 2 kolá pred koncom ligy 7 bodový náskok, nemá nič isté.
Weiss prístupil k súperovi naozaj s rešpektom a keďže vie, že v Žiline sa diváci radi pozerajú na mladé kádre, postavil len dvoch tridsiatnikov. A aby vekový priemer mužstva ešte viac znížil, na hrote útoku sa ocitol Adam Griger. Výsledkom bola návšteva, ktorá v Žiline chodí iba na Ligu majstrov a Spievankovo.
Mal to byť taktický vrchol sezóny, ale narozdiel od taktikou nabitých zápasov Skalice a Ružomberka neupadli na tribúny diváci do bdelej kómy. Prvú veľkú šancu mal Marcelli už v tretej minúte a naznačil tým, že tento zápas mu chutiť bude.
Chutil by mu možno menej, ak by Homet pri svojej šanci po prvé nestál v ofsajde a po druhé sa s loptou nevytáčal ako rumunský kamionista na Čertovici, keď si v polovici kopca uvedomí, že namiesto zimných gúm má hladké letné.
V pekne šanci sa po Grigerovom priťuknutí ocitol Tigran, ale loptu chcel pravdepodobne doprevadiť osobne až za Badžgoňa. Nástup do druhého polčasu mal Slovan silný, za prvých päť minút to skúšal Marcelli, Ibrahim a aj Tigran. Do vedenia mohla ísť v 70. minúte Žilina, ale Florea nevyužil jeden z mála ofenzívnych výletov svojich spoluhráčov.
A tak v 83. minúte zobral na vlastnej polovici loptu Vlado Weiss, preštrikoval sa medzi obrancov a keď sa mu v šestnástke nikto neponúkal, poslal to ľavačkou do sita. Dres išiel tradične dole a tentokrát aj trafil správny sektor fanúšikov.
Vyrovnať mohol Roginič nožničkami, ale Takáča na bránkovej čiare zachránil Bajrič. Slovan znovu zoči-voči “súperovi” o titul dokázal, že aj keď zažíva jednu z najslabších sezón, stále sa dokáže sústrediť na zápasy, v ktorých mu o niečo ide a tam svojich súperov školiť bez nároku na školné.
FK Železiarne Podbrezová - FK DAC Dunajská Streda 1:2
459 divákov
Podbezovský sen o finále Slovnaft Cupu skončil a tak môže mužstvo so cťou dohrať sezónu. A vyskúšať vyhrať aspoň jeden zápas v skupine o titul. Čo sa s týmto tímom stalo po prvých jarných zápasoch, v ktorých svojich súperov ničilo rad radom, o tom raz Štefan Tarkovič napíše knihu. Lebo ako povedal klasik, Pišta vie o futbale všetko.
DAC na svojho súpera vytiahol jeho medicínku a nechal ho hrať. Výsledkom boli šance Podbrezovej, ale aj brejk, na konci ktorého našiel Gruber Gueyeho a ten priestor za Juričkom. To železiarov nezlomilo a o dve minúty, keď Silagadzeho center odvrátil Nemanič, sa presadil krásnou bombou Chyla. To ale nevedel, že je pre domácich vrchol zápasu a už to bude len horšie.
Neprešlo ani 10 minút a Jurička zopakoval svoj zákrok z MOL Areny. Loptu si spracoval pred seba, zobral mu ju Gueye a česť brankárovi velila brať loptu, alebo súpera. Vybral si možnosť B a z penalty sa potešil Tuboly. A keď DAC vedie, už nemá problém, si to ustrážiť. Hostia dokonca pridali gól na 1:3, keď Ouro Juričku vykúpal ako na Veľkú noc, ale proti bol VAR s ofsajdom.
FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce 3:0
3 854 divákov
Spartak graduje formu na posezónne sústredenie v Beleku, Michalovce pokračujú v procese šetrenia skúsených hráčov a skúšania tých, ktorí by mohli vystreliť v tej novej sezóne.
V Trnave to tak bolo v sobotu do polčasu vybavené a v tom druhom sa už len chalani prišli na ihrisko opáliť. Hlavne preto, že Spartak na svojho súpera nabehol už od úvodu a z vlastnej polovice ho pustil až do šatní.
Dlhá cesta urobila s východniarmi svoje, jet-lag bol vidno hlavne na Hugovi Ahlovi, ktorý bol na pravej strane hostí spomalený ako slovensko.sk. Pri prvom góle našiel 30 metrový Jureškinov center presne hlavu Khorkheliho, ktorý sa stratil medzi stopérmi.
Pri tom druhom Hugo namiesto toho, aby išiel proti lopte, ostal stáť, prišiel o loptu a na konci Gongovej akcie bol znovu Khorkheli. To bola len pätnástna minúta zápasu.
Tretí gól má na svedomí Metsoko, ktorý s loptou žongloval v šestnástke a vystrelil na Jakubecha. Ten loptu vyrazil na Ahla, ktorého znovu prekvapil Gong a bolo 3:0.
Hosťom pomohlo Šoltisove polčasové striedanie k tomu, aby si na svojom výlete domov nemuseli od hanby aj zatiahnuť žalúzie. Trnava v druhom polčase už len vyklusala a šetrila sa na dohrávku s Dunajskou Stredou. V stredu.
FC Tatran Prešov - FC Košice 2:1
4 945 divákov
Prešov statočne bojoval o postup do finále Slovnaft Cupu, ale po penaltách vypadol a mohol sa sústrediť na domácu odvetu. Toľko východniarskych derby nezažil tento kút krajiny už dlhé desaťročia. A pre Prešov bolo to nedeľné asi najdôležitejšie. Hlavne s vedomím toho, že Skalica doma Trenčín rozbila.
Peter Černák je srdcom východniar a zostavu trochu pretočil. Rozbil napríklad duo Rehuš - Kovács, v obrane chýbal Kóša, na lavičke začal Gallovič, Čerepkai a Lichý. A kým si chalani vystreli nohy, otváral Begala skóre na 1:0. Pri rohovej zástavke sa ocitol Filip Souček, jeho prízemnú prihrávku pustil Barbosa a Begala pozdravil Dabrowskeho.
Filip Souček si v minulom kole všimol, čo urobil Káčer v Podbrezovej a za svoju obeť si vybral brankára Košíc. Souček si všimol, že Kevin bol Sám doma, stratený na rohu šestnástky a z polovice ihriska dával na 2:0.
A o ďalších 10 minút to vyzeralo na penaltu pre Prešov pri zákroku Dabrowskeho na Regáliho. To už Černák aktivoval Kiru, ale VAR Očenášovi ukázal, že toto nebol ani faul, ani penalta.
Prešov do toho v prvom polčase dal všetko a cítil, že je šanca zápas uzavrieť ešte pred odchodom do šatne. Ale všetky svoje chyby vynahradil spoluhráčom Dabrowski. V druhom polčase poslal Černák do hry svoje odpočívajúce kone, ale aktívnejší a nebezpečnejší bol stále Prešov. Ktorý inkasoval až v 92. minúte po odrazenej Lichého strele. A to už bolo neskoro na stratu bodov aj pre tak skúsené mužstvo, akým Prešov v tejto oblasti je.
MFK Ružomberok - KFC Komárno 2:1
858 divákov
Čakal sa bolehlav, nakoniec z toho sú tri veľmi dôležité body pre Ružomberok a klišé - zápas dvoch rozdielnych polčasov. V tom prvom malo viac z hry a nebezpečnejšie bolo Komárno. Možno ho nakopla veľká Hladíkova šanca.
Do vedenia išli hostia keď Bayemi sklepol Žákovi a jeho prudká strela Húsku prekvapila. Domácemu brankárovi mohli spoluhráči na štýl Hlavenu v kabíne vybozkávať rukavice za to, čo vychytal a že im dal šancu v druhom polčase zápas otočiť. Hlavne zákrok proti Kissovi na bránkovej čiare by mal na konci mesiaca fakturovať zvlášť.
V druhom polčase podľa Radványiho zasiahla vyššia diplomatická sila Ružomberka. Toto počuť od mužstva, ktoré dva roky drží na ligovej mape Zlaté Moravce je zaujímavé. Na mysli tým mal tú nepenaltu, ktorú jeho mužstvo v závere nedostalo.
Vyrovnal Chrien hneď po návrate zo šatní. Po Hladíkovej spätnej prihrávke. Tam bolo ešte všetko v poriadku. V 82. minúte sa pískala penalta po Jehošovej hlavičke do Šmehylovej ruky. Premenil ju Kelemen.
Podobnú penaltu si pýtali hostia v závere druhého polčasu, keď dostal loptou do svojej ruky Tučný. Rozdiel bol ale v tom, že kým Šmehýlova ruka bola tak dve metre od tela, Tučný sa ju snažil držať čo najbližšie pri tele.
MFK Skalica - AS Trenčín 4:1
439 divákov
Človek by povedal, že skôr uvidí faktúry za Ficovu novú terasu, ako zápas, v ktorom Skalica svojho súpera zdemoluje štyrmi gólmi.
K zázraku už chýbalo len to, aby sa na tribúnach tlačilo 5 tisíc divákov.
Trenčín Skalici pomohol už druhýkrát behom jedného týždňa. Minulý vikend bral doma všetky tri body proti Prešovu a v nedeľu sa na Záhorí odovzdal naplno. Skalica naňho vybehla a svojim mindsetom hostí pravdepodobne prekvapila.
V 15. minúte mal dvojšancu Šuver. Najprv hlavičkoval na Katiča a skúšal to neúspešne aj z dorážky. Šťastie vydržalo hosťom len dve minúty, keď Poom v strede ihriska zle spracoval loptu, Diouf sa pre istotu aj šmykol a Abdulahi to ťukol Barišovi, ktorý loptu upratal medzi Katiča a tyč. Áno, to je ten Bariš, ktorý v minulej sezóne hrával v Trenčíne.
Na 2:0 dával Pudhorecký, ktorý prebral Danielovu prihrávku cez celé ihrisko a Dioufovi prihlásil všetky deti do jaslí, kým to poslal za Katiča. Nekompromisne. Nádej celému Prešovu dal veľmi rýchlo po rohu Jonathan David. Ten keby využil aspoň tretinu svojich šancí, dáva 30 gólov za sezónu.
Druhý polčas začala Skalica na Arsenal, sériou rohových kopov, po ktorých to smrdelo gólom. To, že hosťom vyšiel vstup do polčasu ako Orbánovi posledné voľby, zdokumentoval v 50. minúte Erik Daniel. Pudhorockého strelu po úniku ešte Katič kryl, ale Daniela tiež nikto nestrážil.
Že v nedeľu Trenčanom nešlo okrem návratu domov nič, dokázal ešte Hugo Pávek. ktorého nákop odrazil Mášik, našiel pred Katičom Pudhoreckého a brankár Trenčína si musel pripadať už ako Vozinha.
