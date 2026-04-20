Niké liga spojí fanúšikov pre dobrú vec. Za rohy pribudnú stovky eur

Siedme kolo nadstavbovej časti najvyššej slovenskej futbalovej súťaže prinesie pokračovanie projektu Niké liga pomáha.
Kluby, hráči a fanúšikovia tentoraz podporia Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), ktorá sa venuje pomoci ľuďom so zrakovým postihnutím. Táto organizácia je známa najmä vďaka svojej zbierke Biela pastelka.
Na Slovensku žijú desaťtisíce slabozrakých
„V rámci projektu ´Niké liga pomáha´ opakovane upozorňujeme na problémy, s ktorými sa denne stretávajú zraniteľnejšie skupiny. Na Slovensku žijú desaťtisíce slabozrakých a nevidiacich ľudí, ktorí musia na obyčajnej ceste do obchodu prekonať oveľa viac prekážok ako ktokoľvek z nás.
Napriek zrakovému poškodeniu mnohí z nich chodia do práce, ba dokonca športujú. Futbal je skvelý v tom, že okrem vizuálneho zážitku ho môžete vnímať aj ďalšími zmyslami.
Verím, že sa nám podarí zážitok z neho sprostredkovať aj členom ÚNSS a som rád, že spolu s naším partnerom a celou futbalovou komunitou môžeme opäť pomôcť tam, kde je to potrebné,“ uviedol v tlačovej správe prezident Únie ligových klubov (ÚLK) Ivan Kozák.
VIDEO: Niké liga podporí Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska
V siedmom kole bude pozornosť upretá na rohy. Za každý z nich totiž venuje Niké prostredníctvom svojho Fondu pre budúcnosť športu 200 eur na konto organizácie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
Pripojiť sa k pomoci budú môcť aj fanúšikovia priamo na štadiónoch. V areáloch jednotlivých štadiónov sa totiž budú pred zápasmi tohto kola nachádzať informačné zóny, týkajúce sa práve projektu Niké liga pomáha.
Fanúšikovia sa môžu zapojiť do zbierky ÚNSS, vyskúšať si, aké to je, fungovať s obmedzeným videním či úplne bez zraku i zahrať si futbal so špeciálnou ozvučenou loptou.
Hráči na víkendové zápasy opäť vybehnú so špeciálnymi páskami na rukách, symbolizujúcimi projekt Niké liga pomáha.
Počas uplynulých dní na svojich štadiónoch privítali členov ÚNSS, pre ktorých si pripravili komentovanú „prehliadku“ svojich futbalových domovov a zapojili sa do rôznych osvetových aktivít.
Futbal vnímame rovnako intenzívne
„Teší nás, že sme sa mohli stať súčasťou futbalovej rodiny a verejnosti priblížiť, že aj medzi fanúšikmi a športovcami sú ľudia so zrakovým postihnutím – s rovnakou vášňou pre hru a podporu svojich tímov.
Futbal vnímame rovnako intenzívne, hoci si niekedy vyžaduje drobné prispôsobenia, ako je audiokomentár či ozvučená lopta.
O to viac si naši členovia vážili možnosť zažiť atmosféru štadiónov, nahliadnuť do zákulisia a stretnúť svoje futbalové vzory.
Tieto momenty neboli výnimočné len pre nich – veríme, že rovnako silno ukázali aj hráčom, že šport prirodzene spája a rozdiely v ňom nemajú miesto,“ povedala PR manažérka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Eliška Fričovská.
