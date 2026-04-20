ONLINE: HK Nitra - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (finále play-off, 2. zápas)

Hokejisti HK Nitra a HC Slovan Bratislava dnes hrajú 2. zápas finále play-off Tipsport ligy. Séria sa hrá na 4 víťazné zápasy.
ONLINE PRENOS: HK Nitra - HC Slovan Bratislava dnes LIVE (hokej, finále play-off, 2. zápas, Tipsport liga, pondelok, NAŽIVO)
Tipsport liga play-off Finále 2025/2026
20.04.2026 o 18:00
2. kolo
Nitra
0:0
(0:0)
8' minúta
Prebiehajúci
Slovan Bratislava
Rozhodca: Štefik, Jobbágy – Knižka, Gegáň.
07:49
Vylúčenie v tíme HC Slovan Bratislava:
Róbert Varga – 2 min., hrubosť.
Róbert Varga – 2 min., hrubosť.
07:55
O´Connorovu strelu od modrej Ferguson chytá, bude sa zase vylučovať.
05:38
Vylúčenie v tíme HK Nitra:
Zach Osburn – 2 min., nedovolené bránenie.
Vylúčenie v tíme HC Slovan Bratislava:
Ryan Dmowski – 2 min., hrubosť.
Zach Osburn – 2 min., nedovolené bránenie.
Vylúčenie v tíme HC Slovan Bratislava:
Ryan Dmowski – 2 min., hrubosť.
05:30
Po prihrávke Lawrencea strieľal Passolt z prvej tesne vedľa.
05:13
Bača nevyhodil puk a Ferguson musel zasahovať betónom po strele od modrej.
04:37
Marcinkova strela skončila na zadnom mantineli, belasí sa k dorážke nedostali, no útočné pásmo udržali.
03:51
Rýchly prechod belasých do útočného pásma, Pecararo vysunul O´Connora, jeho strelu z hranice kruhu vyrážal Ferguson vyrážačkou.
03:01
Nitrania kombinovali v útočnom pásme, zakončenie zobral na seba Jackson, ale minul bránu.
02:38
Slovan dlho držal puk mimo svojho obranného pásma.
01:45
Chrenkova strela trafila Kiviaha do masky, hrá sa ďalej. Passolt trafil Bačika do korčule a Slovan sa oslobodil.
01:14
Vylúčenie v tíme HC Slovan Bratislava:
Fabián Ličko – 2 min., hákovanie.
Fabián Ličko – 2 min., hákovanie.
00:22
Pecararovo zakončenie z pravej strany minulo cieľ.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
HK Nitra: Ferguson (Gadziev) – Osburn, Carmichael, Graham, Bača, Vitaloš, Stacha, Kováč, Kalman – Paulovič, Krištof, Buček – Jackson, Lawrence, Passolt – Lacka, Čederle, Okoličány – Hrnka, Chrenko, Turanský.
Tréner: Andrej Kmeč
HC Slovan Bratislava: Kiviaho (Andrisík) – Královič, O'Connor, Acolatse, Bačik, Turan, Maier, Ličko, Fabuš – R. Varga, T. Marcinko, Takáč – Pecararo, Elson, Dmowski – Petriska, Jendek, Solenský – Bodnár, Peterek, Šimun.
Tréner: Bradley Tapper
Rozhodca: Štefik, Jobbágy – Knižka, Gegáň.
HK Nitra: Ferguson (Gadziev) – Osburn, Carmichael, Graham, Bača, Vitaloš, Stacha, Kováč, Kalman – Paulovič, Krištof, Buček – Jackson, Lawrence, Passolt – Lacka, Čederle, Okoličány – Hrnka, Chrenko, Turanský.
Tréner: Andrej Kmeč
HC Slovan Bratislava: Kiviaho (Andrisík) – Královič, O'Connor, Acolatse, Bačik, Turan, Maier, Ličko, Fabuš – R. Varga, T. Marcinko, Takáč – Pecararo, Elson, Dmowski – Petriska, Jendek, Solenský – Bodnár, Peterek, Šimun.
Tréner: Bradley Tapper
Rozhodca: Štefik, Jobbágy – Knižka, Gegáň.
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu z druhého zápasu finále play-off Tipsport ligy, v ktorom Nitra hostí bratislavský Slovan. Stretnutie sa začína o 18:00.
Včerajší prvý finálový duel zvládla lepšie domáca Nitra, ktorá triumfovala jednoznačne 6:2. Avšak skóre po prvej aj druhej tretine bolo vyrovnané. Nitra rozhodla zápas v tretej tretine, v ktorej skórovala až štyrikrát. Dva góly strelil Lacka, po jednom presnom zásahu pridali Passolt, Hrnka, Turanský a Jackson.
Za Slovan skórovali O´Connor a Takáč.
Včerajší prvý finálový duel zvládla lepšie domáca Nitra, ktorá triumfovala jednoznačne 6:2. Avšak skóre po prvej aj druhej tretine bolo vyrovnané. Nitra rozhodla zápas v tretej tretine, v ktorej skórovala až štyrikrát. Dva góly strelil Lacka, po jednom presnom zásahu pridali Passolt, Hrnka, Turanský a Jackson.
Za Slovan skórovali O´Connor a Takáč.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.