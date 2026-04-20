Bora má opäť superstar a šéf dúfa v Saganov efekt. Má všetko, čo potrebujeme, tvrdí

Vo farbách tímu Soudal Quick-Step získal titul majstra sveta, vyhral Vueltu či dvakrát ovládol monumentálnu klasiku Liége - Bastogne - Liége.
Svoj potenciál však úplne nenaplnil, keďže v etapových súbojoch s Tadejom Pogačarom či Jonasom Vingegaardom ťahal za kratší koniec.
Remco Evenepoel potreboval zmenu a hoci mal platný kontrakt do konca sezóny 2026, kývol na ponuku ambiciózneho tímu Red Bull - BORA - hansgrohe.
Šéf tímu Ralph Denk neváhal zaplatiť tučné odstupné pre to, aby po troch rokoch snaženia získal cyklistu, ktorého tak veľmi chcel. Oboch spája rovnaký cieľ - zisk žltého dresu na Tour de France.
Začiatok tejto spolupráce vyzerá veľmi nádejne. Evenepoel má na konte už sedem víťazstiev, čo je najviac spomedzi všetkých cyklistov.
Prispel tiež k triumfu na Trofeo Ses Salines (súťaž v tímovej časovke, pozn.) a v nedeľu prvýkrát ovládol prestížnu klasiku Amstel Gold Race.
Tesne za monumentmi
Evenepoel priznal, že táto ardénska skúška patrí medzi jeho najobľúbenejšie preteky v kalendári. Kým v extrémne dlhých kopcoch zvykne mávať problémy, v krátkych a prudkých stúpaniach sa vyžíva.
Je dynamický typ pretekára, ktorý sa nebojí útočiť a buď do cieľa príde osamote alebo bojuje o víťazstvá v malej skupine najväčších favoritov.
Vlani sa na Amstel Gold Race musel uspokojiť s tretím miestom. Hoci predviedol solídny šprint, tesne ho zdolali Pogačar s víťazným Mattiasom Skjelmosem.
Tento rok fenomenálny Slovinec na štarte chýbal a preteky sa vyvinuli tak, že sa Evenepoel opäť stretol v cieľovej rovinke so Skjelmosem.
"Vynorili sa mi spomienky na minulý rok, ale tentoraz som sa cítil lepšie a bol som sebavedomejší. Som hrdý na to, že som dokončil tímovú prácu.
Každé víťazstvo je pekné, ale tieto preteky radím tesne za monumenty. Veľa to pre mňa znamená," povedal v cieli 26-ročný rodák z Aalstu.
Denk: Je rodený víťaz
Hoci od jeho debutu v novom tíme neubehli ani tri mesiace, Evenepoel má na konte už 24 pretekových dní. Ďalší pridá v nedeľu, keď bude chcieť Pogačarovi prekaziť cestu za hetrikom na Liége - Bastogne - Liége.
Vrcholom sezóny pre neho bude tretia účasť na Tour de France. Pri svojom debute skončil v roku 2024 tretí a vlani pre zdravotné problémy odstúpil.
Quick-Step mu ako klasikársky ladený tím nedokázal zaistiť dostatočnú podporu v horách, čo má byť po prestupe do nemeckého tímu prioritou.
V zostave tiež figurujú talentovaný Florian Lipowitz, štvornásobný víťaz Vuelty Primož Roglič či víťaz Gira d'Italia z roku 2022 Jai Hindley.
"Remco je superstar. Stále mladý a má špecifický charakter. Je rodený víťaz a má všetko, čo potrebujeme," povedal Denk o novej hviezde tímu.
Na otázku, či dokáže v súboji 1 na 1 zdolať Pogačara alebo Vingegaarda už odpovedal neutrálne, no vyzdvihol faktor, ktorý hovorí pre Evenepoela.
"Neviem, či ich zdolá. Nie som športový vedec, no všetci ľudia v našom tíme sú presvedčení o tom, že sa Remco dokáže ešte zlepšiť.
Je mladší než Pogačar či Vingegaardom a keď budú mať raz aj oni prázdnu nádrž, potom musí byť Remco pripravený," doplnil pre Het Nieuwsblad.
Vďaka spolupráci s Red Bullom sa naskytá aj paralela so svetom formuly 1. Denk tvrdí, že Evenepoel má rovnakú víťaznú mentalitu ako Max Verstappen a môže mať rovnaký vplyv na cyklistiku ako Verstappen na F1.
Sagan zobral tlak na seba
Angažovanie Evenepoela má okrem výsledkového potenciálu aj ďalší. Možno to porovnať s rokom 2017, keď do vtedy malého tímu prišla tá najväčšia hviezda.
Nebol ňou nikto iný ako Peter Sagan, vďaka ktorému získal tím kredibilitu, ľahšie sa mu získavali posily a celkovo tím napredoval raketovým tempom.
"Sú to podobnosti s tým, keď sa k tímu pripojil Peter Sagan. Dúfam, že Remcov príchod bude mať pre tím rovnaký efekt," hovorí Ralph Denk.
Veľkú výhodu vidí v tom, že keď sa pozornosť sústreďuje na Á-čkovú hviezdu ako na Sagana či Evenepoela, môžu z toho ťažiť ich tímoví kolegovia.
"Keď bol Peter v tíme, nikto sa ma nepýtal na ostatných. Všetok tlak bral na seba, no zároveň sa ostatní s ním zlepšovali a začali tiež vyhrávať.
Keď sme neskôr v roku 2019 boli so 47 víťazstvami na druhom mieste rebríčka UCI, Sagan vyhral len štyri preteky a o ostatné sa postarali jazdci ako Schachmann, Buchmann, Ackermann alebo Bennett.
Aj z tohto pohľadu bol pre nás inteligentnou investíciou a v Saganov efekt dúfam aj pri Remcovi," dodal bývalý cyklista a úspešný biznismen Denk.
Tieto slová potvrdzuje aj Novozélanďan Finn Fisher-Black, ktorý predtým strávil štyri roky po boku Tadeja Pogačara v tíme UAE Emirates.
"Myslím si, že Remco ide príkladom a ukazuje, že hocijaké preteky môžeme vyhrať spolu ako tím. Tvorí víťazné a povzbudivé prostredie, ktoré môže mať vplyv na ostatných na všetkých úrovniach," dodal.