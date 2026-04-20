Lídra zosadil štvrtý v poradí. Jeho brankár vychytal už desiatu nulu

Tréner konkurenčného mužstva nazval vedúcu Myjavu „nepríjemným súperom s príjemnými ľuďmi“.
V 23. kole tretej ligy Západ hostili štvrté Nové Zámky lídra z Kopaníc a to bol šláger kola ako bič.
Zohraný výjazd dobre naladených čierno-bielych fanúšikov Spartaka ukázal na dolniakoch, čo je to podpora svojho mužstva. Desaťtisícové mestečko zahanbilo 36-tisícové rovno pod novozámockým protitureckým opevnením.
Skúsený domáci mančaft rátajúci početné straty sa však skandujúcou skupinou rozhodiť nenechal, prispel k dobrému treťoligovému futbalu a po bezgólovom rezuláte zosadil lídra z prvého miesta.
Prehrali až v 7. zápase jari
Pred výkopom sa dávali väčšie šance prvému mužstvu tabuľky, no pre priblíženie situácie si hodno pripomenúť postavenie rivalov pred vstupom do jari.
Vtedy to boli ešte tabuľkoví susedia, ktorých delili iba dva body. Myjavčania išli do odviet z druhého miesta, kým Nové Zámky - s najnižším počtom inkasovaných gólov - z tretieho.
Lenže potom sa myjavský Spartak, vedený 28-ročným koučom Adamom Rechtoríkom, odtrhol z reťaze a napumpovaný čerstvou jarnou miazgou postupne zdolal doma Senec 2:0, bratislavskú Raču 4:0, Šaľu 1:0, v Petržalke zvíťazil proti béčku 3:0, v Malackách 2:1, no a v príťažlivom šlágri tretieho jarného kola remizoval pred vyše 2000 divákmi v Prievidzi 1:1.
Prehral až v predchádzajúcom kole, v siedmom zápase jari 0:2 v Gabčíkove, kde dostal oba góly v samom závere. Prvý v 90. minúte, no a ten druhý v tretej minúte nastaveného času.
Šestnásť jarných bodov vynieslo mužstvo na najvyšší stupienok súťaže, kým Novozámčania skĺzli z jesennej bronzovej priečky pred sobotňajším duelom na prijateľnú štvrtú.
Kouč uznal prehru
„Pred zápasom v Gabčíkove nám nesadlo viacero faktorov už počas týždňa a nakoniec sme tam v úplnom závere prišli aj o remízový výsledok a teda o jarnú sériu bez prehry,“ začal pre Sportnet tréner Spartaka Myjava Adam Rechtorík.
„Hoci sme hráčov upozorňovali na odrazené lopty pri štandardných situáciách, jednu v 90. minúte neustrážili a inkasovali sme.
Musím však povedať, že v daný deň boli domáci o čosi viac nabudenejší i sústredenejší a body získali zaslúžene,“ uznal kouč.
Za zmienku pritom stojí gabčíkovská jarná aktualita, veď po odvolaní trénera Pavloviča vedie mužstvo kapitán, pod ktorým získal nováčik v štyroch nasledujúcich kolách z 12 možných bodov až desať. „Gabčíkovo má svoju kvalitu a skúsený kapitán Ladislav Szőcs, ktorý má čosi odohrané aj vo vyšších súťažiach, vie, ako treba hráča nachystať na majstrovský zápas.
Naša obrana tam bola po množstve priamych a rohových kopov postupne až preťažovaná, a áno, ten zápas nám nevyšiel.“
Proti Šali „iba“ 1:0
Myjava v odvetách preskočila aj polovičného majstra Trenčín B, pred zápasom v Gabčíkove však zvíťazila doma s priemernou Šaľou „iba“ 1:0.
„Áno, čakajú sa od nás už iba dominantnejšie víťazstvá, ale tlak na zisk bodov sa už zvyšuje aj v dolnej časti tabuľky. Navyše, kopia sa nám zranenia i kartové tresty, preto si musím hráčov zastať. Každý, kto nastúpi, odvedie na ihrisku vždy svoje maximum, i keď pripúšťam, že napríklad v úvode sezóny malo mužstvo naozaj lepšiu formu.“
Atmosféra v Prievidzi? Úžasná
Jar začal Spartak víťazne, v Petržalke uspel s béčkom po výsledku 3:0, doma so Sencom 2:0 a proti Rači 4:1.
Medzitým priviezol cenný bod za deľbu 1:1 z veľkého šlágra Prievidza - Myjava, na ktorý bolo zvedavých v úžasnej atmosfére 2080 divákov. V prvom polčase boli hostia dominantnejší, no nevytvorili si žiadny náskok.
„Na prvé mužstvo sa chce doma každý vytiahnuť, naviac, silná Prievidza hnaná publikom po prestávke vystupňovala tempo. My sme mali pred ňou vtedy náskok piatich bodov a išli sme tam neprehrať, čo sme splnili,“ priblížil tréner, ktorý potvrdil, že pred takou kulisou jeho mužstvo ešte nehralo.
„Rozoberali sme to aj v kabíne, naozaj bola tá atmosféra na tretiu ligu úžasná. V Prievidzi sa ľudia vracajú na futbalový štadión, ale boli tam aj naši skvelí fanúšikovia, ktorých bolo počuť tiež. Dodávali nám ohromnú silu bojovať, hoc aj na katastrofálnom teréne.“
Vrátili sa do hry o bedňu
Po vydarenej jeseni bronzový FKM Nové Zámky prehral v prvom jarnom kole v Dunajskej Strede s béčkom DAC vysoko 4:0, v druhom zdolal doma poslednú Petržalku B 3:1, v treťom prehral u nováčika v Senci 3:0 a po domácej deľbe s Prievidzou (3:3), keď po góle Nigérijčana Bankole Adekuoroya na 3:2 vyrovnali hostia v 89. minúte z penalty hetrikovým Borisom Polevkom, začal pomaly strácať dohľad na stupne víťazov.
Novozámčania sa však vrátili a za tri víťazstvá v rade - proti mužstvám z dolnej polovice tabuľky - ich priblížil deväťbodový zisk opäť až k špici, ktorá bude s blížiacim sa koncom stále žeravejšia.
Medzi víťazstvami v Rači (0:1) a v 22. kole v Šali (0:2) prišlo jedno kontumačné 3:0, pretože Malacky na majstrovské stretnutie do Nových Zámkov neprišli.
Jarná bilancia 4 – 1 – 2 vrátila zverencov Mariána Süttőa do hry o bedňu a sobotňajší duel Nové Zámky – Myjava tak dostal oveľa príťažlivejší rozmer.
Domácich trápili zranenia
„S výsledkami v prvých siedmich jarných kolách môžeme byť vcelku spokojní, no s istými súvislosťami spokojný nie som,“ uviedol tréner FKM Nové Zámky Marián Süttő.
„Navyše, stále nás trápia početné zranenia hráčov zo základnej zostavy, ako sú Babajide Ezekiel, Piminov, Sibanda, Janek, Baranovič, alebo zimná posila Horodník, ktorý sa ukazoval dobre.
Ako videl kouč ťažký zápas Nové Zámky – Prievidza (3:3), zisťujeme. „Bol to jeden veľmi dobrý, skoro až druholigový súboj, v ktorom sme sa po slabšom prvom polčase nepoložili.
Naopak, otočili sme vývoj z 0:1 na 3:2, no v predposlednej minúte sme urobili pred pokutovým kopom jednu zbytočnú hlúposť a hostia vyrovnali. Napriek všetkému, u mňa prevládol dobrý pocit z nášho excelentného druhého polčasu. Proti kvalitnému súperovi to bol dobrý futbal.“
Naposledy v Šali, ktorá akoby strácala na sile, rozhodli Novozámčania o víťazstve 2:0 dvomi gólmi už v prvom polčase.
„Šaľa má svoje problémy, ale jej hráči nám nedali nič zadarmo. Neteší ma, že tri nájazdy sme tam nepremenili, čo sa nám môže najbližšie vypomstiť. Na dobrom trávniku sme získali tri dobré body, ktoré nám pomohli vrátiť sa v tabuľke vyššie.
Body sme priviezli predtým aj z Rače, no s výkonom tam, spokojný nie som. Hru kazil aj silný vietor, ale miesto si zastal k spokojnosti snáď iba brankár Maťašovský, ktorý nás podržal a v niektorých fázach hry ešte aj obrana,“ hovoril kouč FKM Süttő.
Rechtorík chcel prvú výhru
Myjavčania prišli v sobotu na dolniaky bez svojho najlepšieho strelca, 11-gólového Oleksandra Voitiuka, ktorý je dlhodobo zranený a ktorý prišiel pred niečo vyše rokom z AS Trenčín, pričom pred tromi rokmi bol kratučko aj v FKM Nové Zámky.
Tréner domácich si však ešte deň pred ťažkým duelom nebol úplne istý, či budú schopní nastúpiť aspoň na jeden polčas dvaja jeho dôležití hráči - Babajide Ezekiel a exligový Michal Horodník. Neboli, ale Nigérijčan zvládol aspoň posledných 18 minút.
Hosťom chýbal aj vykartovaný Jakub Valík, kým u domácich nemal stopku za karty nikto. Pred očakávaným stretnutím tréner hostí prezradil, že v Zámkoch ešte nikdy nezvíťazil, čo chcel zmeniť a udržať sa na špici.
Ak by Myjavčania tretiu ligu nakoniec aj vyhrali, o postupe do druhej by vraj muselo rozhodnúť vedenie klubu. Predvlani v nej boli, skončili na siedmom mieste, no do ďalšieho ročníka sa neprihlásili.
„Druhá liga je najdrahšia súťaž na Slovensku, to, že je profesionálna, je iba klam,“ povedal vtedy Peter Halabrín, vtedy končiaci predstaviteľ Spartaka Myjava.
Traja bratia Halbrínovci dokázali predtým vytiahnuť desaťtisícové mestečko nielen do našej najvyššej súťaže, ale dokonca aj do predkola Európskej ligy UEFA.
Po jednom domácom zápase proti Slovanu Bratislava však na protest proti následným trestom od disciplinárky SFZ Myjavčania z prvej ligy 1. januára 2017 nakoniec vystúpili.
Šlágru chýbalo iba korenie
Bez povzbudzujúcich kopaničiarov by, inak dobrý šláger kola, nemal potrebnú šťavu a ani atmosféru.
FKM Nové Zámky – Spartak Myjava 0:0
Úvodné minúty patrili prekvapujúco Novozámčanom, keď hneď v 2. minúte prešla lopta po závare pozdĺž pred Opalekovou bránkovou čiarou a na pravom krídle zamestnával obranu lídra vo forme hrajúci Ibrahim.
Najväčšiu šancu prvého dejstva mal však na opačnej strane po dostatočne prudkom rohu hlavou Myjavčan Martišiak, no Bamkole odvrátil loptu na bránkovej čiare. Rodiaci sa výpad hostí pokazil vzápätí Filip Buchel a zdravú strelu aktívneho Janeka vytlačil na roh myjavský Opalek.
Aj po zmene strán sa v dobrom teťoligovom zápase striedali šance na oboch stranách a diváci sa nenudili. Prudká strela kapitána Spartaka Flamíka išla tesne nad, ale viac vzruchu bolo pred bránou hostí.
Dobre pracujúci Janek vybojoval loptu pre Baláža, no jeho koncovka po zemi zvnútra šestnástky si pýtala väčšiu presnosť a podobne skončila spolupráca Ibrahim – Janek.
Po faule Pecha na rozbehnutého Urbana vzplanuli vášne aj medzi lavičkami a arbiter tasil žlté karty. V samom závere mal dvakrát robotu brankár Maťašovský, ktorý potvrdil svoje kvality a udržal bezgólový rezultát. Treba dodať, že zaslúžený.
Neinkasoval už desať kôl
Ak by ho Vladimír Soták pred 11 rokmi nespravodlivo nevyhodil z tréningu Podbrezovej, snáď ešte dnes by chytal aspoň v druhej lige. Do Nových Zámkov prišiel pred tromi rokmi z Malženíc a na juhu mu môžu ruky bozkávať.
Skúsený, 37-ročný Andrej Maťašovský dostal na jeseň v 15 kolách iba 16 gólov a bol najlepším brankárom najťažšej tretej ligy na Slovensku.
V ostatných štyroch kolách neinkasoval ani raz a dopomohol svojmu mužstvu k desaťbodovému zisku, ktorý ho vrátil do top 4 súťaže.
Za necelé tri roky v zeleno-bielom vyrobil gólman Maťašovský snáď jediný vážnejší kiks. To, keď vlani zle vybehol v zápase proti Interu Bratislava a Boris Turčák dal jediný gól stretnutia do prázdnej brány.
Jeho pozápasové mediálne vyjadrenia majú nielenže hlavu a pätu, ale pri Maťašovského pokoji a rozvahe - hoci aj dve minúty po záverečnom hvizde - sa futbalový novinár, jednoducho, zbaví časového stresu.
„Na prvú Myjavu sme sa pripravovali celý týždeň maximálne zodpovedne, pretože sme vedeli, že nás čaká mimoriadne ťažký zápas,“ začal odchovanec FC Nitra.
„Priznám sa, myslel som si, že to bude zápas o jednom góle.“ V dobrom stretnutí mali predsa len o čosi viac z hry domáci, ale v závere mohla vybuchnúť gólová eufória číhajúceho fanklubu oddaných Myjavčanov hneď dvakrát. „Boli to dve šance hostí, pri ktorých som sa naozaj poriadne zapotil. Jednu som boxoval na roh, druhú odvrátil do poľa.“
Skúsený líder kabíny spomenul aj menšie zaváhanie z prvého polčasu. „Pri jednom rohu som nedočiahol dobre prudkú centrovanú loptu na Dominika Martišiaka, ktorý zase nebol nikým pokrytý, no jeho hlavičku nepustil do brány náš Bankole, ktorý celú situáciu vyriešil veľmi dobre.“
Brankárska hviezda oporou
V súvislosti s Novými Zámkami sa celú zimu hovorilo ako o najlepšej obrane v tretej lige. Lenže v prvom jarnom kole prišla „štvorka“ v Dunajskej Strede s béčkom DAC (4:0) a 11 inkasovaných gólov v prvých štyroch kolách situáciu zmenilo.
„Všetko, čo sme si pred zápasom vtedy povedali, išlo akoby do vetra. Našťastie, každý z hráčov sme si vstúpili do svedomia, tréneri isté veci zmenili a hlavne, zmenil sa náš prístup. A áno, tých jedenásť inkasovaných gólov v krátkom slede nebolo nič príjemné pre mňa osobitne.“
Spomenúť však treba, že mužstvo sa doslova borí s nekončiacou marodkou, ale i to, že v zime odišiel do treťoligového stredoslovenského Martina kapitán a stopér Dominik Fótyik. „Dovolím si povedať, že ak by hral v úvode jari aj Dominik Fótyik, ten počet inkasovaných gólov by bol nižší.
Na druhej strane, mužstvo sa postpne zomklo a prichádzajú už aj lepšie výsledky,“ zakončila brankárska hviezda Nových Zámkov, ktorá bola vlani zvolená všetkými trénermi súťaže do Jedenástky roka.