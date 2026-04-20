Prídu aj posily z NHL. Slovensko na MS v hokeji so štvoricou hráčov zo zámoria

Martin Pospíšil a Pavol Regenda sa radujú z gólu na ZOH 2026. (Autor: TASR)
Sportnet|20. apr 2026 o 11:12
Zväz potvrdil dobré správy.

Slovenskú hokejovú reprezentáciu posilní na MS v hokeji 2026 štvorica hráčov zo zámoria: brankári Samuel Hlavaj a Adam Gajan a útočníci Martin Pospíšil a Adam Sýkora.

„Sme veľmi radi, že môžeme oficiálne potvrdiť prvé štyri príchody hráčov zo zámoria," uviedol realizačný tím prostredníctvom sociálnych sietí Hockey Slovakia.

Podľa informácií zväzu Hlavaj s Gajanom sa k tímu pripoja už v pondelok na zraze pred dvojzápasom v Nemecku, Sýkora a Pospíšil na zraze 29. apríla.

„V komunikácii sme aj s ďalšími hráčmi, ktorým sa skončila sezóna v zámorí," uvádza sa v príspevku.

Tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Országh v piatok po prípravnom zápase so Švajčiarskom potvrdil, že na MS neprídu Martin Fehérváry ani Adam Ružička.

Pridali sa tak na zoznam absencií k už skôr potvrdenému Šimonovi Nemcovi, Tomášovi Tatarovi či Mariánovi Studeničovi.

Slovenský kormidelník ešte z NHL nehovoril s Daliborom Dvorským ani Pavlom Regendom.

Juraj Slafkovský a Erik Černák majú ešte klubové povinnosti, Montreal a Tampa hrajú v prvom kole play-off NHL.

Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    V Miláne potiahol útok, na MS nepôjde. Dvorský je zranený, ďalší útočník z NHL otázny
    dnes 14:07
