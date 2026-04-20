Prídu aj posily z NHL. Slovensko na MS v hokeji so štvoricou hráčov zo zámoria

Slovenskú hokejovú reprezentáciu posilní na MS v hokeji 2026 štvorica hráčov zo zámoria: brankári Samuel Hlavaj a Adam Gajan a útočníci Martin Pospíšil a Adam Sýkora.
„Sme veľmi radi, že môžeme oficiálne potvrdiť prvé štyri príchody hráčov zo zámoria," uviedol realizačný tím prostredníctvom sociálnych sietí Hockey Slovakia.
Podľa informácií zväzu Hlavaj s Gajanom sa k tímu pripoja už v pondelok na zraze pred dvojzápasom v Nemecku, Sýkora a Pospíšil na zraze 29. apríla.
„V komunikácii sme aj s ďalšími hráčmi, ktorým sa skončila sezóna v zámorí," uvádza sa v príspevku.
Tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Országh v piatok po prípravnom zápase so Švajčiarskom potvrdil, že na MS neprídu Martin Fehérváry ani Adam Ružička.
Pridali sa tak na zoznam absencií k už skôr potvrdenému Šimonovi Nemcovi, Tomášovi Tatarovi či Mariánovi Studeničovi.
Slovenský kormidelník ešte z NHL nehovoril s Daliborom Dvorským ani Pavlom Regendom.
Juraj Slafkovský a Erik Černák majú ešte klubové povinnosti, Montreal a Tampa hrajú v prvom kole play-off NHL.