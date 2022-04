Z vlastnej polovice preloboval brankára. Predtým som triafal rohové zástavky, smial sa

Jediný gól stretnutia proti Žarnovici zaznamenal ukrajinský legionár Oleksander Lovyniuk a jeho presný zásah by nemal chýbať vo výbere najkrajších gólov roka.

Bolo to druhé víťazstvo Fiľakova v jarnej časti, v predchádzajúcich dvoch kolách FTC neskóroval.

Teraz však lopta padla do brány. „Ani som tomu nechcel veriť. Spoluhráči sa už tešili a ja som sa ešte stále čudoval, či som naozaj dal gól?“ prezradil ukrajinský futbalista. Naposledy skóroval v októbri minulého roka.

„Za posledný rok som to skúšal viackrát, ale trikrát som takmer trafil rohovú zástavku a dvakrát sa mi loptu ani nepodarilo zdvihnúť,“ hovoril pre Sportnet Lovyniuk.

Je to o bojovnosti

Víťazstvo Fiľakova sa nerodilo ľahko. „Hostia boli veľmi kvalitní. My sme skôr len bránili a hrali na protiútoky. Ak by som ten gól nedal, podľa mňa by sme už neskórovali,“ priznal Lovyniuk.

Fiľakovo získalo na jar zatiaľ sedem bodov, v Liptovskom Hrádku vyhralo 3:2, s Lučencom remizovalo 0:0.

„Zatiaľ ani v jednom zápase som nemal pocit, že by sme boli vyslovene lepší. Skôr je to o bojovnosti,“ vravel Lovyniuk.

Často myslí na rodinu

Rodák zo Žytomyra má zo svojho gólu veľkú radosť, no myšlienkami je často aj doma na Ukrajine.