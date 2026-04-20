VIDEO: Východniarske derby plné emócií. Expresný gól, aj parádny lob, z ktorého je hit

Neprešla ešte ani minúta šiesteho derby tejto sezóny medzi Prešovom a Košicami a päťtisíc divákov na novom prešovskom štadióne, teda aspoň drvivá väčšina z nich, sa radovala z úvodného gólu zápasu.
Po peknej rýchlej akcii na ľavej strane ihriska poslal do šestnástky prízemný center Martin Regáli a Roman Begala poslal strelou z prvej do protipohybu brankára domácich do vedenia.
„Ešte asi nie, ani v počítačovej hre,“ pousmial sa Begala pri otázke, či už dal niekedy taký expresný gól.
V tej chvíli akoby zafungovalo čaro legendárneho prešovského strelca Ladislava Pauloviča. Jeho nedávne sté výročie narodenia pripomenulo v úvode zápasu vyše päťdesiatmetrové ručne maľované choreo fanklubu, jeho dvaja synovia Ladislav a Ľubomír si prevzali symbolický dres s číslom sto a celej sláve sa z VIP boxu prizerala aj jeho manželka Anna.
Dabrowski: Malé nešťastie
Po minútovom potlesku pre legendu počas siedmej minúty prišiel po necelých desiatich minútach zápasu ďalší nevídaný moment.
Filip Souček, hráč s rovnakým číslom sedem, ktoré na drese nosieval „cár“ Pavlovič, takmer presne z polovice ihriska nachytal vysoko vybehnutého košického brankára Kevina Dabrowského a strelil gól na 2:0, ktorý bude určite medzi kandidátmi na najkrajší gól aktuálnej sezóny.
„Nešťastie, malé nešťastie. Keď som sa chcel vrátiť, štupeľ na kopačke sa mi zachytil o trávnik a spadol som,“ opísal situáciu košický brankár.
Strelec Souček je presvedčený, že by jeho lob nechytil, ani keby sa nepotkol. „Ja už som videl chvíľu predtým, že stál vonku pri faule v strede ihriska, ale nestál som pri lopte, takže som to neskúšal.
Potom to tak vyšlo z hry a myslím si, že ešte lepšie, pretože ten gólman to nečaká. Stál až za šestnástkou, tak som si povedal, že to proste skúsim a padlo to tam. Myslím si, že by to nemal, ani keby nezakopol,“ kontroval Souček, ktorého gól sa podľa prešovského trénera Erika Havrilu stane hitom televíznych zostrihov.
„Filip má dobrú techniku, takže cítil sám, že má príležitosť. Videl, že brankár bol vo vyššom postavení, tak to vyskúšal a klobúk dole. Myslím si, že táto situácia sa bude ešte často opakovať a púšťať dokola,“ dodal Havrila.
Išli za víťazstvom a majú ho
Prešovčania mohli ešte do prestávky svoj náskok navýšiť. Po polhodine hry hlavný rozhodca Michal Očenáš po zásahu VAR odvolal nariadený pokutový kop, domáci mali aj ďalšie šance, ale tretí gól nepadol.
Hoci Košičania hrajúci v poriadne obmenenej zostave v druhom polčase po viacerých striedaniach Prešov zatlačili, kontaktný gól dokázali streliť až v nadstavenom čase.
Filip Lichý vystrelil spoza šestnástky, jeden z brániacich hráčov zmenil smer jej letu, lopta zapadla za chrbát domáceho brankára Pavla Bajzu a skóre zápasu sa uzavrelo na konečných 2:1.
VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Prešov - Košice
„Veľmi dôležité víťazstvo. Musím dnes chalanov pochváliť. Podarilo sa nám dodržať taktický plán s aktívnym úvodom a gólom do pätnástej minúty. Po druhom góle sa nám hralo oveľa ľahšie.
V druhom polčase nás súper samozrejme zatlačil, ale klobúk dole pred chalanmi, že do poslednej sekundy išli za tým víťazstvom a ja som veľmi rád, že to zvládli. Najmä preto, lebo tá psychika je vo futbale a športe veľmi dôležitá,“ hodnotil po zápase tréner Havrila.
Koniec štvormesačného čakania
Prešovčania čakali na víťazstvo v lige štyri mesiace a jedenásť zápasov. Keď nastupovali na zápas s Košicami, už vedeli, že Skalica porazila Trenčín a tak bola nutnosť konečne vyhrať ešte väčšia. Podarilo sa a tak je štyri kolá pred koncom spodok tabuľky poriadne zamotaný a až tri mužstvá – Komárno, Skalica aj Prešov majú rovnaký počet bodov.
„Koniec série bez víťazstva znie fajn, niekde sa to muselo zlomiť. Som rád, že to bolo dnes a doma a dúfam, že to bude pokračovať a neskončí to len pri tom jednom zápase.
Je to veľmi dôležitá výhra, ktorá nás môže naštartovať. Vieme, aké je to tam dole nadupané a ten koniec bude ťažký. Pre nás dôležité tri body, lebo sme sa dotiahli na tímy pred nami. Bude to veľký boj do posledného kola,“ hovorí Souček.
Begala zdôraznil aj ďalší moment.
„Vieme, ako sa to tam vyvíja. Máme ešte zápasy s našimi súpermi, takže to máme vo vlastných rukách. A hlavne sa nám podarilo konečne vyhrať v derby s Košicami, keďže bolo posledné ve tejto sezóne, takže aj za to som rád.
Ale všetko to len práve teraz začína. Takže my z konca série nemôžeme robiť nejaké veľké haló a musíme sa už do zajtra sústrediť na ďalší zápas,“ zdôraznil.
Rýchly gól zabolí
Tréner Košíc Peter Černák aj pred zápasom v Prešove poriadne prerotoval zostavu, viacero ťahúňov nechal na lavičke, niektorých na tribúne a dokonca aj doma. V pozícii stredného stopéra sa tak ocitol Daniel Magda.
„Nezachytili sme úvod, dostali dva rýchle góly a potom sa už ťažko niečo s tým robí. Chceli sme dať skôr kontaktný gól, ale bohužiaľ prišiel až na konci, takže odchádzame bez bodu,“ hodnotil zápas.
Z pozície šéfa defenzívy ho mrzel najmä rýchly prvý gól.
„Neviem povedať, čo sme mali urobiť inak. Musíme si to pozrieť. Preberieme si to s realizačným tímom a zhodnotíme to. Je to škoda, dosť to zabolí, keď dostanete tak rýchlo gól,“ poznamenal.
Vrchol ich čaká v Žiline
Košický tréner Peter Černák bol napriek prehre s výkonom svojich zverencov spokojný.
„Aj v dnešnom zápase hrali naozaj dobrý futbal, ale nefungovala nám posledná tretina. Celý priebeh zápasu ovplyvnili dva rýchle góly. My sme sa ťažko dostávali do nejakých streleckých situácií. Vždy sme buď mohli urobiť viac, alebo sme tú situáciu premeškali. Súper bol znovu kompaktný, dobre zorganizovaný a nepodarilo sa nám dať kontaktný gól dostatočne včas, aby sme s tým výsledkom vedeli ešte niečo urobiť,“ znelo pozápasové hodnotenie košického trénera.
Kým Prešovčania ukončili sériu bez víťazstva v ligovom zápase, Košičanom prehra ukončila sériu 16 súťažných duelov bez prehry.
„Raz to asi muselo prísť, prišlo to dnes. Nepodarilo sa nám to predĺžiť, ale ja som na chalanov naozaj pyšný, za to, čo dokázali. Vieme, v akej situácii sme sa nachádzali, keď séria začala. Ťažko by sa tomu verilo, ale chalani si to zaslúžili svojim prístupom, svojou kvalitou a charakterom, takže ja im k tomu gratulujem.
To, čo sme si zadefinovali ako náš cieľ sa nám už podarilo splniť, ešte to musíme uzavrieť jedným bodom. Ale sezóna ešte pre nás neskončila. Jej vrchol máme pred sebou a na to sa chceme nachystať a byť pripravení na finále pohára v Žiline,“ dodal.
