VIDEO: Ofenzívne divadlo a šarvátky už od rozkorčuľovania. Slovan dal Nitre lekciu z efektivity

Sportnet, TASR|20. apr 2026 o 20:34
Stav finálovej série je po úvodných dvoch dueloch vyrovnaný.

Tipsport liga - 2. zápas finále

Nitra - Slovan Bratislava 2:7 (0:3, 2:2, 0:2)

Góly: 21. Buček (Paulovič, Krištof), 40. Hrnka (Lawrence, Chrenko) – 13. Takáč (Elson, Pecararo), 15. Jendek (Petriska, O'Connor), 20. Peterek (Turan, Šimun), 35. Pecararo (Dmowski, O'Connor), 36. Varga (Šimun, Elson), 49. Takáč, 60. Královič (Turan, Petriska)

Rozhodcovia: Štefik, Jobbágy – Knižka, Gegáň, vylúčení: 7:9 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:1

Diváci: 3600 (vypredané)

Nitra: Ferguson (21. Gadžiev) – Osburn, Carmichael, Graham, Bača, Vitaloš, Stacha, Kalman – Paulovič, Krištof, Buček – Jackson, Lawrence, Passolt – Lacka, Čederle, Okoličány – Hrnka, Chrenko, Turanský - Kováč

Slovan: Kiviaho – Královič, O'Connor, Acolatse, Bačik, Turan, Maier, Ličko, Fabuš – Varga, Marcinko, Takáč – Pecararo, Elson, Dmowski – Petriska, Jendek, Solenský – Bondra, Peterek, Šimun

/stav série: 1:1/

Hokejisti Slovana Bratislava triumfovali v pondelkovom druhom stretnutí finále play off Tipsport ligy na ľade Nitry 7:2.

„Belasí“ pod Zoborom vyrovnali stav série hranej na štyri víťazné zápasy na 1:1.

Finále bude pokračovať dvojzápasom na ľade Slovana, tretí duel je na programe vo štvrtok 23. apríla od 18.30 h a štvrtý sa uskutoční v rovnakom čase o deň neskôr.

Psychologické hry sa začali pod Zoborom už na predzápasovej rozcvičke. Oba tímy sa zišli v plných počtoch na stredovej čiare a nechýbalo veľa, aby prišlo k bitke. 

VIDEO: Šarvátka počas rozkorčuľovania

Fotogaléria zo zápasu HK Nitra - HC Slovan Bratislava (finále Tipsport ligy, 2. zápas)
Na snímke zľava Sebastian Čederle (Nitra) a Patrik Bačík (Slovan) bojujú o puk v druhom zápase finále play off Tipsport extraligy HK Nitra - Slovan Bratislava v Nitre v pondelok 20. apríla 2026.
Na snímke zľava Róbert Varga (Slovan) a Marko Stacha (Nitra) bojujú o puk v druhom zápase finále play off Tipsport extraligy HK Nitra - Slovan Bratislava v Nitre v pondelok 20. apríla 2026.
Na snímke zľava Joshua Lawrence (Nitra) a Ryan O´Connor (Slovan) bojujú o puk v druhom zápase finále play off Tipsport extraligy HK Nitra - Slovan Bratislava v Nitre v pondelok 20. apríla 2026.
Na snímke radosť hráčov Slovana po góle v druhom zápase finále play off Tipsport extraligy HK Nitra - Slovan Bratislava v Nitre v pondelok 20. apríla 2026.
Priebeh zápasu

I. tretina:

Nitrania si zahrali v úvodnej desaťminútovke dve presilové hry, no bez gólového efektu.

Hostia oproti prvému duelu zmenili taktický prístup, boli pozornejší v defenzíve a mimoriadne efektívni v koncovke.

Prvú tretinu vyhrali „belasí“ 3:0 po presných zásahoch Samuela Takáča, Dominika Jendeka a Jonáša Petereka.

VIDEO: Šarvátka po konci prvej tretiny

II. tretina:

Do prostrednej časti sa postavil do nitrianskej bránky Šikhabudtin Gadžiev namiesto Dylana Fergusona, čo dodalo domácim impulz.

Nitrania vyleteli na súpera a už po 17 sekundách skóroval Samuel Buček. Rovnaký hráč mal na hokejke ďalší gól, ale jeho strela skončila na žrdi.

Dôležitý zákrok predviedol v 29. minúte hosťujúci obranca Patrik Bačik, ktorý zobral v bránkovisku čistý gól Robbymu Jacksonovi.

Nitra tlačila, za 20 minút vyslala do priestoru bránky až 24 striel, avšak opäť rozhodovala efektivita.

III. tretina:

Slovan dostal štvorminútovú presilovku, v ktorej skóroval dvakrát a odskočil na rozdiel štyroch gólov po zásahoch Liama Pecarara a Róberta Vargu.

Šancu ešte niečo urobiť s výsledkom dal Nitre jej kapitán Tomáš Hrnka, ktorý znížil na 2:5 v záverečnej minúte 2. tretiny.

To však už bolo príliš veľké sústo pre „corgoňov“ a triumf Slovana poistili Takáč a Tomáš Královič.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

