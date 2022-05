Chcela ho silná Žilina, no odmietol. Nováčik si udržal trénera

Tieto fámy sa dostali aj k hráčom Podbrezovej.

„Zrazu tam bola nervozita a neistota, no okamžite som to uťal. Hovoril som im: hoši, tak ako sa zaujímajú kluby o hráčov, tak sa zaujímajú aj o trénerov. Neriešte to, lebo budete prví, ktorým to poviem. Nikto iný, ani moja manželka, ani šéf, ale moji hráči,“ vravel pre Sportnet Skuhravý po víťaznom zápase proti Bardejovu, v ktorom si Podbrezová definitívne zabezpečila postup do najvyššej súťaže.

Sám pritom uznal, že futbalový štýl Žiliny sa mu páči. „Žilina je absolútny top,“ zdôraznil.