Zápas prestížnej súťaže sa skončil už po troch minútach. Fanúšikovia hádzali svetlice

    Momentka zo zápasu Independiente Medellin - Flamengo v Pohári osloboditeľov 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|8. máj 2026 o 08:50
    Duel Pohára osloboditeľov medzi futbalistami kolumbijského Independiente Medellin a brazílskeho Flamenga už po troch minútach prerušili.

    Fanúšikovia domáceho tímu totiž začali hádzať na ihrisko svetlice a rôzne predmety. Rozhodca napokon zápas predčasne ukončil, informovala AP.

    Priaznivci Independiente chceli vyjadriť svoju nespokojnosť s výsledkami tímu, ktorý obsadil v najvyššej kolumbijskej súťaži až 11. miesto.

    O osude nedohraného zápasu rozhodne disciplinárna komisia Juhoamerickej futbalovej konfederácie (CONMEBOL).

    Tabuľka Pohára osloboditeľov - skupina A

    Finále futbalových majstrovstiev sveta 2026 hostí štadión MetLife v americkom New Jersey.
