Zápas prestížnej súťaže sa skončil už po troch minútach. Fanúšikovia hádzali svetlice

Duel Pohára osloboditeľov medzi futbalistami kolumbijského Independiente Medellin a brazílskeho Flamenga už po troch minútach prerušili.
Fanúšikovia domáceho tímu totiž začali hádzať na ihrisko svetlice a rôzne predmety. Rozhodca napokon zápas predčasne ukončil, informovala AP.
Priaznivci Independiente chceli vyjadriť svoju nespokojnosť s výsledkami tímu, ktorý obsadil v najvyššej kolumbijskej súťaži až 11. miesto.
O osude nedohraného zápasu rozhodne disciplinárna komisia Juhoamerickej futbalovej konfederácie (CONMEBOL).