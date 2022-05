Poznajú všetky upratovačky a na trénera nikto nenadáva. Preto oslavujú postup

„Každý hráč vie, do ktorého priestoru má ísť. Sme radi, že nám to takto vychádza, a sme takíto efektívni,“ vravel pre Sportnet Roland Galčík .

„Je to malý rodinný klub, poznáme tu všetky upratovačky. Skromné prostredie, ale o to priateľskejšie,“ poukázal na špecifiká Podbrezovej Matej Oravec .

„Trošku ma mrzí, že s Podbrezovou si ligu nezahrám. Mal však som kontrakt podpísaný už v polovici sezóny. Nič sa nedá robiť. Podbrezovej držím palce, budem na ňu myslieť,“ zdôraznil.

Uvítal by, ak by mohol znovu pracovať pod vedením Romana Skuhravého. „Darilo sa mi zaňho, dal som veľa gólov i asistencií. Bol by som rád, ak by sme mohli naďalej spolupracovať,“ dodal 20-ročný talentovaný futbalista.

