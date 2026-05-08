Museli začať prakticky odznova. SFZ si neplnil svoje sľuby, hovorí prezident klubu z východu

Giraltovce sú mesto v Prešovskom kraji, v okrese Svidník. Majú necelých 4 000 obyvateľov a prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1416.
Futbal sa v Giraltovciach začal hrať presne o 500 rokov po prvej zmienke o meste, v roku 1916.
Klub pôsobiaci pod názvom Mestský športový klub Slovan počas svojej histórie nastupoval v rôznych súťažiach. V novodobej ére pôsobil v rokoch 1982 – 1993 v 2. SNFL, skupina Východ, a v rokoch 1994 – 1998, 2006 – 2011 a 2014 – 2023 v tretej lige.
Následne však prišli ťažké časy. Klub do ďalšieho ligového ročníka nenastúpil a MŠK Slovan musel začínať prakticky odznova.
O minulosti, prítomnosti aj budúcnosti giraltovského futbalu hovorí v rozhovore prezident klubu JOZEF MATI.
Čo sa teda stalo v roku 2023?
Po finančných problémoch sme boli nútení odhlásiť sa z tretej ligy, keďže ani Slovenský futbalový zväz si neplnil svoje sľuby.
Ešte pred začiatkom súťaže opakovane tvrdil, že rozhodcov budú hradiť oni, no v skutočnosti platili iba delegátov zväzu.
Čo nasledovalo po odhlásení klubu z tretej ligy?
Po odhlásení sa väčšina hráčov presunula do Kračunoviec a Koprivnice. V Giraltovciach tak nezostal kameň na kameni. Okresnú súťaž začali hrať domáci Rómovia doplnení hráčmi z Raslavíc a v tabuľke siedmej ligy sa umiestnili v jej spodnej časti.
Celý výbor sme následne odstúpili, keďže sme už niekoľko rokov čelili kritike zo strany odporcov giraltovského futbalu. Tí tvrdili, že futbal robíme zle, a tak im primátor mesta ponúkol možnosť prevziať vedenie klubu.
Zodpovednosti sa však rýchlo vzdali, pretože kritizovať je jednoduchšie ako niečo robiť. Po sezóne nás primátor opäť oslovil s prosbou, aby sme sa pokúsili o reštart futbalu v Giraltovciach.
Po dlhej úvahe sme súhlasili, oslovili sme starších bývalých hráčov a pustili sa do náročnej práce v okresnej súťaži, ktorú sa nám napokon podarilo vyhrať.
Touto cestou by som sa chcel poďakovať hráčom, ktorí po postupe ukončili svoje pôsobenie v mužstve. Z pôvodného kádra nám totiž ostalo iba päť hráčov, a preto sme museli zháňať nové posily.
Ako pokračovala konsolidácia mužstva i futbalu vo vašom meste?
Oslovili sme viacerých hráčov, z ktorých väčšina už mala skúsenosti aj s treťou ligou, a nastúpili sme do 6. ligy Vihorlatsko-dubnickej.
Úprimne sme si mysleli, že s takýmto kádrom musíme jednoznačne postúpiť. Čaká nás však ešte náročná jar. Hoci sme momentálne na prvom mieste, k postupu je ešte ďaleko, pretože ide o veľmi kvalitnú súťaž.
/Giraltovce vedú tabuľku, no na päty im šliapu Lackovce. Bodové rozdiely sú minimálne a poradie sa môže po každom kole meniť./
Poďme však k príjemnejším témam. MŠK Slovan sa v Prezidentskom pohári prebojoval až do finále. Ako sa chystáte na finálový zápas?
V sobotu 16. mája nás v Poprade čaká finále Prezidentského pohára, ktoré sme si pred sezónou stanovili ako jeden z hlavných cieľov.
Vo finále nás čaká ťažký súper – Liptovská Teplá, ktorá je takisto na prvom mieste vo svojej skupine šiestej ligy. Šance sú teda vyrovnané, vidím to 50 na 50. Rozhodne ten, kto bude mať lepší deň.
Z Giraltoviec sa ozývajú správy, že nezabúdate ani na fanúšikov. Ako sa dostanú do Popradu?
Na zápas odchádzame 50-miestnym autobusom spolu s fanúšikmi o 10:00 ráno.
V Tatranskej Lomnici sa naobedujeme, trochu sa prejdeme a o 17:00 pôjdeme bojovať o celkové víťazstvo a finančné prémie – 5 000 eur pre víťaza alebo 2 500 eur pre porazeného.
Dúfam, že si domov privezieme tých 5 000 eur. Zápas by mala pravdepodobne vysielať aj Slovenská televízia, na čo sa veľmi tešíme.
Giraltovský futbal má za sebou náročné obdobie plné pádov aj nových začiatkov. Klub sa však dokázal postaviť späť na nohy, stabilizovať káder a opäť sa zaradiť medzi ambiciózne tímy.
Pred vrcholom sezóny v podobe finále Prezidentského pohára stojí MŠK Slovan pred ďalšou veľkou výzvou – potvrdiť návrat medzi futbalovo živé mestá a nadviazať na tradíciu, ktorá v Giraltovciach trvá už viac ako storočie.