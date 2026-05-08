Český reprezentant podpísal prvú zmluvu v NHL. Mladý talent si poistili Capitals

Český hokejista Petr Sikora podpísal so zámorským klubom NHL Washington Capitals trojročný nováčikovský kontrakt v hodnote 995-tisíc dolárov na sezónu.
Dvadsaťročný útočník v sezóne 2025/2026 obliekal dres HC Oceláři Třinec. V českej extralige strelil tri góly a pridal šesť asistencií v 24 zápasoch.
V desiatich dueloch play off zaznamenal bilanciu 1+1.
Česko reprezentoval dvakrát na majstrovstvách sveta do 20 rokov. V roku 2025 získal bronz, tento rok striebro. Washington ho draftoval v roku 2024 v 6. kole zo 178. miesta, pripomenul web sportsnet.ca.