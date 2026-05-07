Myjavčanky môžu získať štvrtý pohár za sebou. Trénerka: Šance sú päťdesiat na päťdesiat

Futbalistky tímu Spartak Myjava. (Autor: Spartak Myjava ŽENY- oficiálna stránka/Pyxel)
TASR|8. máj 2026 o 00:00
Futbalistky Spartaka Myjava a ŠK Slovan Bratislava nastúpia proti sebe vo finále 18. ročníka Slovenského pohára žien, ktoré je na programe v piatok 8. mája o 17.00 v NTC Senec.

Slovan je rekordérom v počte získaných trofejí (6), po tri majú na konte hráčky Partizána Bardejov BŠK i Spartaka Myjava, ktorý vyhral uplynulé tri edície súťaže.

V piatok si skrížia futbalové zbrane aktuálne najlepšie slovenské družstvá, ktoré plece pri pleci bojujú o prvenstvo v I. lige žien.

„Aj ich tri zápasové konfrontácie v prebiehajúcej sezóne priniesli vyrovnanú bilanciu – po jednom víťazstve na oboch stranách, jeden duel sa skončil nerozhodne,“ informoval oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Byť na ihrisku dominantné

„Zahrať si finále Slovenského pohára bolo jedným z našich predsezónnych cieľov. Pohárový zápas je iný, so šancami päťdesiat na päťdesiat. Pôjdeme doň s tým, že budeme chcieť hrať našu hru, byť na ihrisku dominantné.

Keď Slovan nepustíme do toho, v čom je silný, verím, že výsledok bude pre nás pozitívny. Počítame aj s podporou našich skalných fanúšikov, verím, že na finále sa príde pozrieť čo najviac ľudí,“ povedala smerom k finálovému zápasu trénerka Spartaka Myjava Iveta Neveďalová.

„Finále pohára je vždy jeden z vrcholov sezóny. Zápasy majú špeciálnu atmosféru aj z toho pohľadu, že sa v organizácii podujatia angažuje Slovenský futbalový zväz a pripravia to na vyššej úrovni, ako bývajú štandardné zápasy.

Celá emócia zo zápasu je pozitívna, každá hráčka i realizačné tímy sa tešia na tieto zápasy. Dejisko finále je tak pre Bratislavu ako aj pre nás dostupné, preto budeme rady, keď sa príde pozrieť na zápas čo najviac fanúšikov,“ pokračovala Neveďalová.

Tréner žien ŠK Slovan Bratislava Vladimir Gligič očakáva náročný súboj.

Cesta ŠK Slovan Bratislava do finále

Štvrťfinále: GFC Regionálna akadémia – ŠK Slovan Bratislava 0:10

Semifinále: ŠK Slovan Bratislava – MFK Ružomberok 5:3, MFK Ružomberok – ŠK Slovan Bratislava 0:2

„Myjava bude favoritom, ale finále je špecifické v tom, že rozhodujú detaily a aktuálne nastavenie tímu. K úspechu nás môže priviesť kompaktnosť, obetavosť a schopnosť využiť každú príležitosť, ktorá sa nám naskytne.

Chcem, aby moje hráčky išli na ihrisko s odvahou, zodpovednosťou a vierou, že aj proti silnému súperovi sa dá uspieť, ak podáme maximálny tímový výkon.

Zároveň verím, že náš mladý tím môže byť práve svojou energiou, dravosťou a nevyspytateľnosťou nepríjemný a dokáže súpera prekvapiť,“ uviedol pre web SFZ.

NTC Senec bude dejiskom finále SP žien po prvý raz. Víťazný tím dostane prémiu 3000 eur, zdolaný 1500 eur.

Cesta Spartak Myjava do finále

Štvrťfinále: KFC Komárno – Spartak Myjava 0:1

Semifinále: Spartak Myjava – FC Petržalka 4:0, FC Petržalka – Spartak Myjava 0:12

Rozhodcovské právomoci v zápase budú mať v rukách iba ženy. Hlavnou rozhodkyňou je Zuzana Valentová, prvou asistentkou Ivana Alezárová, druhou Viktória Rugolská.

Štvrtou rozhodkyňou je Petra Vajdečková. Úlohu pozorovateľky rozhodkýň bude zastávať Miroslava Migaľová. Vstup je voľný.

Prehľad finálových zápasov

2008/09 ŠK Slovan Bratislava – Slovan Duslo Šaľa 1:1 (3:2 v rozstrele z 11 m), Jalšové

2009/10 Slovan Duslo Šaľa – ŠK Slovan Bratislava 1:1 (3:0 v rozstrele z 11m), Jalšové

2010/11 ŠK Slovan Bratislava – MFK Topvar Topoľčany 5:0, Jalšové

2011/12 ŠK Slovan Bratislava – Slovan Duslo Šaľa 2:0, Jalšové

2012/13 ŠK Slovan Bratislava – FC Union Nové Zámky 2:1, Liptovský Mikuláš

2013/14 FC Union Nové Zámky – ŠK Slovan Bratislava 0:0 (10:9 v rozstrele z 11 m), Nové Mesto nad Váhom

2014/15 FC Union Nové Zámky – ŠK Slovan Bratislava 3:2, Spišská Nová Ves

2015/16 Partizán Bardejov – ŠK Slovan Bratislava 2:1, Jaslovské Bohunice

2016/17 Partizán Bardejov – ŠK Slovan Bratislava 1:1 (4:1 v rozstrele z 11 m), Poprad (Veľká)

2017/18 ŠK Slovan Bratislava – Partizán Bardejov 2:0, Jaslovské Bohunice

2018/19 Partizán Bardejov – ŠK Slovan Bratislava 1:0, Zlaté Moravce

2019/20 nedohratý ročník

2020/21 nedohratý ročník

2021/22 ŠK Slovan Bratislava – MŠK Žilina 2:0, Dubnica nad Váhom

2022/23 Spartak Myjava – FC Spartak Trnava 3:0, Dunajská Lužná

2023/24 Spartak Myjava – FC Košice 8:0, Nitra

2024/25 Spartak Myjava – ŠK Slovan Bratislava 5:1, Nitra

Prehľad doterajších víťazov

6x ŠK Slovan Bratislava (2009, 2011, 2012, 2013, 2018, 2022)

3x Partizán Bardejov (2016, 2017, 2019)

3x Spartak Myjava (2023, 2024, 2025)

2x FC Union Nové Zámky (2014, 2015)

1x Slovan Duslo Šaľa (2010)

