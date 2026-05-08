ONLINE: FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FC Petržalka dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 29. kolo)

Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble a FC Petržalka dnes hrajú zápas 29. kola MONACObet ligy (II. liga).
ONLINE PRENOS: FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FC Petržalka (II. liga, MONACObet liga, 29. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
08.05.2026 o 17:00
29. kolo
Zlaté Moravce
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Petržalka
Prenos
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu z 29. kola MONACObet ligy, kde sa proti sebe postaví FC ViOn Zlaté Moravce a FC Petržalka.
Hoci sa domáce Zlaté Moravce držalo dlho medzi najlepšou trojkou, aktuálne sa prepadli až na 7. miesto so ziskom 40 bodov. O päť bodov viac pritom nazbierala Petržalka, ktorá z 3. miesta bojuje aktívne o pozíciu zaručujúcu baráž.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
28
19
6
3
57:23
63
V
R
R
V
V
2
MFK ZvolenMFK Zvolen
28
12
10
6
40:31
46
V
R
P
V
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
28
12
9
7
51:45
45
R
V
R
V
P
4
FC PetržalkaFC Petržalka
28
13
6
9
43:29
45
P
V
V
P
V
5
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
28
12
8
8
40:34
44
R
R
V
R
V
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
28
10
10
8
44:33
40
R
V
R
P
P
7
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
28
11
7
10
53:46
40
P
P
P
P
V
8
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
28
11
6
11
33:34
39
P
P
V
V
R
9
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
28
9
10
9
39:45
37
R
V
V
R
V
10
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
28
9
7
12
37:45
34
V
R
P
R
V
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
28
8
8
12
38:43
32
R
R
R
V
P
12
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
28
8
6
14
37:54
30
R
P
R
P
P
13
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
28
7
8
13
36:49
29
P
R
P
V
P
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
28
7
8
13
36:48
29
R
R
R
P
P
15
MŠK PúchovMŠK Púchov
28
6
11
11
33:46
29
V
R
P
R
P
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
28
6
8
14
33:45
26
R
P
V
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body