    Slovensko má opäť zastúpenie v Lige majstrov. Kvalitné európske tímy vyzve majster

    Hokejisti HK Nitra počas osláv svojho tretieho majstrovského titulu.
    Hokejisti HK Nitra počas osláv svojho tretieho majstrovského titulu. (Autor: TASR)
    TASR|8. máj 2026 o 12:15
    ShareTweet1

    HK Nitra bude opäť súčasťou prestížnej Ligy majstrov.

    Hokejisti HK Nitra sa v budúcej sezóne predstavia v Lige majstrov. Čerstvý šampión sa tak stane prvým zástupcom Slovenska v kontinentálnej súťaži po troch rokoch od účasti Košíc v sezóne 2023/24.

    Nitra získala v apríli svoj tretí titul v ére samostatnosti, keď vo finálovej sérii zdolala Slovan Bratislava po dramatickej sérii 4:3 na zápasy.

    Klub má bohaté skúsenosti aj z európskych súťaží. V minulosti vyhral Kontinentálny pohár (2023), čo je druhá najvyššia európska klubová súťaž.

    V Lige majstrov sa Nitra predstavila po prvýkrát v sezóne 2016/17 a dokázala postúpiť do play-off, v ktorom vypadli s českými Vítkovicami. Rovnaký úspech sa okrem nej podarilo dosiahnuť už len Košiciam.

    Priniesol titul, odchádza kvôli nezhodám. Kmeč skončil na striedačke Nitry
    Súvisiaci článok
    Priniesol titul, odchádza kvôli nezhodám. Kmeč skončil na striedačke Nitry

    Okrem týchto dvoch klubov reprezentovali Slovensko v Lige majstrov aj Banská Bystrica, Zvolen a Slovan Bratislava.

    V hokejovej Lige majstrov sa predstaví dovedna 24 tímov, prvenstvo bude obhajovať švédsky klub HC Frölunda z Göteborgu. Švédsko bude mať v LM štyroch zástupcov, Švajčiarsko, Fínsko, Nemecko, Rakúsko a Česko troch.

    Okrem nich sa v súťaži predstavia aj tímy z Nórska, Francúzska, Dánska, Poľska a Slovenska. V porovnaní s minulou sezónou bude chýbať zástupca z Veľkej Británie.

    Hokej

    Hokej

    Hokejisti HK Nitra počas osláv svojho tretieho majstrovského titulu.
    Hokejisti HK Nitra počas osláv svojho tretieho majstrovského titulu.
    Slovensko má opäť zastúpenie v Lige majstrov. Kvalitné európske tímy vyzve majster
    dnes 12:15|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Slovensko má opäť zastúpenie v Lige majstrov. Kvalitné európske tímy vyzve majster