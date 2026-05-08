Slovensko má opäť zastúpenie v Lige majstrov. Kvalitné európske tímy vyzve majster

Hokejisti HK Nitra sa v budúcej sezóne predstavia v Lige majstrov. Čerstvý šampión sa tak stane prvým zástupcom Slovenska v kontinentálnej súťaži po troch rokoch od účasti Košíc v sezóne 2023/24.
Nitra získala v apríli svoj tretí titul v ére samostatnosti, keď vo finálovej sérii zdolala Slovan Bratislava po dramatickej sérii 4:3 na zápasy.
Klub má bohaté skúsenosti aj z európskych súťaží. V minulosti vyhral Kontinentálny pohár (2023), čo je druhá najvyššia európska klubová súťaž.
V Lige majstrov sa Nitra predstavila po prvýkrát v sezóne 2016/17 a dokázala postúpiť do play-off, v ktorom vypadli s českými Vítkovicami. Rovnaký úspech sa okrem nej podarilo dosiahnuť už len Košiciam.
Okrem týchto dvoch klubov reprezentovali Slovensko v Lige majstrov aj Banská Bystrica, Zvolen a Slovan Bratislava.
V hokejovej Lige majstrov sa predstaví dovedna 24 tímov, prvenstvo bude obhajovať švédsky klub HC Frölunda z Göteborgu. Švédsko bude mať v LM štyroch zástupcov, Švajčiarsko, Fínsko, Nemecko, Rakúsko a Česko troch.
Okrem nich sa v súťaži predstavia aj tímy z Nórska, Francúzska, Dánska, Poľska a Slovenska. V porovnaní s minulou sezónou bude chýbať zástupca z Veľkej Británie.