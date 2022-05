Žilina? Absolútny top. Ale toto je deň Podbrezovej, vravel tréner Skuhravý

Tréner Podbrezovej ROMAN SKUHRAVÝ si užil oslavy majstrovského titulu dosýta. Popri gratuláciách však často dostával aj otázky ohľadom svojej budúcnosti, o českého kouča totiž má záujem Žilina. V rozhovore pre Sportnet prezradil 47-ročný český kouč aj to, čo o tom povedal svojím hráčom.

Veľmi vysoko. Nemôžem to porovnávať. Cením si, že si ma vedenie Podbrezovej vybralo, dalo mi dôveru.

Nemal som jeden jediný deň, kedy by som sa netešil do práce. Vážim si tento úspech. Bez hráčov nemôže existovať žiadny tréner a my sme si našli s rôznymi vekovými kategóriami spoločnú reč veľmi rýchlo.

Práve tam sa zrodil tento úspech. Keď vyhráte akúkoľvek súťaž, vždy je to skvelý pocit.

Počas celej sezóny ste boli suverénni. Malo mužstvo vôbec nejakú minikrízu, alebo všetko išlo ako po masle?