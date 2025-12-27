ONLINE: Lotyšsko - Kanada dnes, MS v hokeji do 20 rokov 2026 LIVE (skupina B)

Lotyšsko a Kanada dnes hrajú zápas skupiny B na MS v hokeji do 20 rokov 2026 v americkej Minnesote.
Zápas hostí 3M Arena v Minneapolise.
ONLINE: Lotyšsko - Kanada na MS v hokeji do 20 rokov 2026 dnes LIVE (skupina B, sobota, výsledok, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta do 20 rokov Skupina B 2025/2026
27.12.2025 o 22:30
Lotyšsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Kanada
Prenos
Vzájemné zápasy:
28. 12. 2024 Lotyšsko U20 – Kanada U20: 3 : 2
27. 12. 2023 Lotyšsko U20 – Kanada U20: 0 : 10
11. 08. 2022 Lotyšsko U20 – Kanada U20: 2 : 5
30. 12. 2016 Lotyšsko U20 – Kanada U20: 2 : 10
26. 12. 2009 Lotyšsko U20 – Kanada U20: 0 : 16
Lotyšsko
Pro Lotyše půjde o první vystoupení na letošním šampionátu, a jejich aktuální formu tak zatím můžeme jen odhadovat. O to zajímavější ale bude sledovat, s jakým pojetím do turnaje vstoupí. Faktem je, že po sérii drtivých porážek s Kanadou v minulých letech přišel loni velký šok — Lotyši totiž 28. prosince 2024 dokázali favorita turnaje přetlačit v poměru 3:2 po prodloužení.
Právě tento výsledek je jasným důkazem, že Lotyšsko už dávno není pouze do počtu a že proti hokejovým velmocím dokáže být nepříjemným soupeřem, který trestá každé zaváhání.
Kanada
Není určitě žádným tajemstvím, že i letos patří Kanada k horkým kandidátům na zisk turnajového zlata. Výběr javorového listu má za sebou už jedno utkání, ve kterém porazil český tým v poměru 7:5. Pro Kanaďany to ovšem nebyl vůbec snadný duel a bude tak velmi zajímavé sledovat, zda se na jejich výkonu dnes přece jen neprojeví známky únavy.
Kanada si po loňském turnaji, kdy se jí nepodařilo získat žádnou medaili, bude jistě chtít napravit reputaci.
