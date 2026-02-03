Fínsky brankár príde o ZOH a zápas so Slovenskom. Nestihne sa zotaviť zo zranenia

Fínsky hokejový brankár Ukko-Pekka Luukkonen príde o olympijský turnaj v Miláne. Nestihne sa totiž zotaviť zo zranenia v dolnej časti tela, ktoré utrpel pred šiestimi dňami v zápase NHL medzi jeho Buffalom Sabres a Torontom Maple Leafs. V nominácii ho nahradí Joonas Korpisalo z Bostonu Bruins.
V tejto sezóne nastúpil Luukkonen za „šable" v 21 dueloch. Dosiahol priemer 2,73 inkasovaného gólu na zápas a mal 90,3-percentnú úspešnosť zákrokov.
Informovala o tom oficiálna webová stránka profiligy. Mužský olympijský hokejový turnaj odštartuje 11. februára.
