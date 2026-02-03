    Fínsky brankár príde o ZOH a zápas so Slovenskom. Nestihne sa zotaviť zo zranenia

    Ukko-Pekka Luukkonen.
    Ukko-Pekka Luukkonen. (Autor: TASR/AP)
    TASR|3. feb 2026 o 17:05
    ShareTweet0

    Zranenie v dolnej časti tela utrpel pred šiestimi dňami v zápase NHL.

    Fínsky hokejový brankár Ukko-Pekka Luukkonen príde o olympijský turnaj v Miláne. Nestihne sa totiž zotaviť zo zranenia v dolnej časti tela, ktoré utrpel pred šiestimi dňami v zápase NHL medzi jeho Buffalom Sabres a Torontom Maple Leafs. V nominácii ho nahradí Joonas Korpisalo z Bostonu Bruins.

    V tejto sezóne nastúpil Luukkonen za „šable" v 21 dueloch. Dosiahol priemer 2,73 inkasovaného gólu na zápas a mal 90,3-percentnú úspešnosť zákrokov.

    Informovala o tom oficiálna webová stránka profiligy. Mužský olympijský hokejový turnaj odštartuje 11. februára.

    Program Fínska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    vs.
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    vs.
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    14.02. 16:40
    | Skupina B
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    vs.
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    TalianskoTalianskoITA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    FínskoFínskoFIN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Ukko-Pekka Luukkonen.
    Ukko-Pekka Luukkonen.
    Fínsky brankár príde o ZOH a zápas so Slovenskom. Nestihne sa zotaviť zo zranenia
    dnes 17:05
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»Fínsky brankár príde o ZOH a zápas so Slovenskom. Nestihne sa zotaviť zo zranenia