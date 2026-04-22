Rekordéri aj útočník, čo prekonal Slafkovského. Kto hrá za Slovensko na MS v hokeji U18?

Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov v stredu večer od 18:00 začne svoje účinkovanie na domácich MS v hokeji U18 2026.
Turnaj sa odohrá v Trenčíne a bratislavskom Ružinove.
- Program a výsledky na MS v hokeji do 18 rokov 2026 (MS U18)
- Program Slovenska na MS v hokeji do 18 rokov 2026 (MS U18)
Slovensko sa predstaví v A-skupine, kde sa postupne stretne s Kanadou, Nórskom, Fínskom a Lotyšskom. Všetky zápasy bude hrať na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne.
Záverečnú nomináciu trénera Martina Dendisa tvorí 25 hráčov - traja brankári, osem obrancov a štrnásť útočníkov.
Kapitánom výberu bude obranca Adam Goljer, asistentmi obranca Filip Kovalčík a útočník Timothy Kazda.
Vizitky: Slovensko na MS v hokeji U18 2026
Brankári:
Denis Čelko
- Vek: 17
- Klub: HC Oceláři Třinec (Česká juniorská liga)
Čelko pochádza z Kysúc, ale odmalička pôsobí v mládežníckych tímoch Třinca, jedného z najúspešnejších českých klubov poslednej dekády.
Hoci figuruje na súpiske prvého tímu pre aktuálnu sezónu, šancu v „áčku" zatiaľ nedostal.
Ročník pred MS mu vyšiel. V juniorke odchytal 35 zápasov, vrátane ôsmich v play-off, v ktorých inkasoval priemerne menej ako dva góly na zápas.
V lete minulého roka odchytal štyri zápasy na Hlinka Gretzky Cupe.
Samuel Hrenák
- Vek: 18
- Klub: Fargo Force/USA (USHL)
Predpokladaná jednotka slovenského tímu. Sezónu začínal v juniorke HK Dukla Trenčín aj v projekte reprezentácie do 18 rokov, no postupne sa rozhodol pre odchod do zámoria.
Za tím Fargo Force v americkej juniorskej súťaži USHL odchytal deväť zápasov. Až sedemkrát sa tešil z víťazstva a priemerne pochytal takmer 92 percent striel. Okrem spoľahlivých výkonov upútal aj gólom cez celé klzisko do prázdnej bránky.
Na MS do 18 rokov si zahral aj vlani, predstavil sa v jednom zápase. „Chceme vyhrať každý ďalší zápas, ktorý nás čaká. Najmä si to chceme užiť, lebo domáce majstrovstvá na Slovensku nie sú každý rok. Nechcem cítiť veľký tlak, verím, že to bude fajn," uviedol.
Hrenák pochádza z hokejovej rodiny, má dvoch starších bratov, ktorí pôsobia v organizácii Dukly Trenčín.
Jakub Husár
- Vek: 16
- Klub: HC Košice (Slovenská juniorská liga)
Najmladší z brankárskej trojice, na turnaji bude prevažne zbierať skúsenosti. Na MS U18 si môže zahrať aj budúci rok.
Husár sa v januári stal vo veku 16 rokov a 154 dní najmladším brankárom, ktorý nastúpil na zápas slovenskej Tipsport ligy. O jediný deň prekonal rekord Samuela Hlavaja.
Košický odchovanec pôsobil v aktuálnej sezóne aj v reprezentačnom projekte do 18 rokov, no najviac zápasov odchytal za juniorku materského klubu.
Obrancovia:
Matej Bereš
- Vek: 17
- Klub: HC Slovan Bratislava - mládež (Slovenská juniorská liga)
Hoci v reprezezentácii pôsobí od 15 rokov, čaká ho prvý veľký medzinárodný turnaj.
Odchovanec bratislavského Slovana v aktuálnom ročníku striedal viacero klubov. Hral v juniorskom výbere rodného klubu, ale tiež za seniorské Topoľčany v druhej najvyššej súťaži, kde v 21 zápasoch nazbieral solídnych 14 bodov.
Na dva zápasy si vyskúšal aj pôsobenie v prvom tíme Slovana v Tipsport lige.
V sezóne 2024/25 získal so slovenským tímom striebro na Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF).
Oliver Botka
- Vek: 17
- Klub: HK Nitra/HK Levice (Slovenská juniorská liga)
Hokejovo vyrástol v Púchove, ale už druhú sezónu hráva v Nitre, kde tento rok debutoval za seniorský tím v Tipsport lige. Hral aj za Levice a Nové Zámky v druhej lige.
Na MS v hokeji do 18 rokov môže hrať aj budúci rok. Patrí medzi perspektívnych obrancov ročníka 2009.
Jakub Floriš
- Vek: 18
- Klub: Lukko Rauma/Fín. (Fínska juniorská liga)
Rodák z Bratislavy začínal s hokejom v Spojených štátoch amerických, kde s rodičmi tri roky býval. Hral aj v mládeži Slovana Bratislava.
Aktuálne druhú sezónu pôsobí vo fínskom tíme Lukko Rauma, kde nastupuje za dorast aj juniorku.
V Liige zatiaľ medzi mužmi nedebutoval, ale za A-tím si už zahral, keď 12. novembra dostal šancu v stretnutí Ligy Majstrov proti nórskemu Storhamaru.
Patrí do širšieho okruhu slovenských kandidátov pre NHL draft 2026
Adam Goljer
- Vek: 17
- Klub: HK Dukla Trenčín (Tipsport liga)
Kapitán slovenského tímu pôsobil celú sezónu v seniorskom tíme Dukly Trenčín. V najvyššej slovenskej súťaži odohral 43 zápasov. Za „vojakov" hral aj v prebiehajúcej baráži o zotrvanie v Tipsport lige.
Goljer je považovaný za top draftový talent Slovenska v lete 2026, mnohí skauti ho radia do prvého kola. Na MS U18 to bude jeho druhá účasť.
Pochádza z Trenčína, kde sa šampionát hrá, čo mu pridá motiváciu aj tlak navyše.
Filip Kovalčík
- Vek: 17
- Klub: Drummondville Voltigeurs/Kan. (QMJHL)
Asistent kapitána a jeden z lídrov obrany.
Sedemnásťročný bek má za sebou prvý rok v zámorí, kde v tíme Drummondville v QMJHL odohral 62 zápasov so ziskom 20 bodov.
Kovalčík si tiež zahrá na svojom domácom ľade, keďže z Trenčína pochádza a do minulej sezóny za Duklu aj hral.
Marko Požgay
- Vek: 18
- Klub: HC Slovan Bratislava-mládež (Slovenská juniorská liga)
Odchovanec bratislavského Slovana. Za juniorku odohral v tejto sezóne 23 zápasov so ziskom osem bodov. Patrí skôr medzi defenzívnych obrancov.
Pôsobil aj v projekte do 18 rokov a domáci svetový šampionát bude pre neho prvou veľkou previerkou.
Dávid Stančík
- Vek: 18
- Klub: HC Košice (Slovenská juniorská liga)
Prevažnú časť sezóny odohral v slovenskej osemnástke, zopár zápasov pridal aj v mládežníckych tímoch HC Košice, kde hokejovo vyrástol.
Vlani v lete si zahral aj na Hlinka Gretzky Cupe, kde Slovensko obsadilo 6. miesto.
Jakub Syrný
- Vek: 17
- Klub: HK Dukla Trenčín (Slovenská juniorská liga)
Syrný je ďalší trenčiansky odchovanec v zostave trénera Martina Dendisa. Pred MS U18 hral v reprezentačnom projekte a za juniorku Dukly.
Čaká ho prvá veľká medzinárodná skúška.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Útočníci:
Lucian Bernat
- Vek: 17
- Klub: Tappara Tampere/Fín. (Fínska juniorská liga)
Najvyšší hráč slovenskej zostavy by mal patriť medzi dôležitých hráčov slovenského útoku.
Už tri sezóny pôsobí vo fínskom tíme Tappara Tampere, ktorý sa pýši skvelým mládežníckym programom.
Robustný útočník mal v juniorskom tíme skvelé čísla: v 37 zápasoch nazbieral 31 bodov. Vydarený turnaj by ho mohol priblížiť k draftu do NHL.
Sebastián Brath
- Vek: 17
- Klub: Projekt „SR 18"
Rodák zo Spišskej Novej Vsi vystriedal v tejto sezóne množstvo klubov. Hral za juniorku Nitry, v seniorských tímoch Topoľčian a Trnavy, no väčšinu ročníka strávil v projekte do 18 rokov.
Vlani si vyskúšal pôsobenie v zámorí, hral za Atlantic Coast Hockey Academy.
S osemnástkou sa pripravoval od začiatku sezóny, odohral až 17 medzinárodných zápasov.
Samuel Hybský
- Vek: 18
- Klub: Lincoln Stars/USA (USHL)
Od novembra 2025 pôsobí v americkej juniorskej súťaži USHL. Za tím Lincoln Stars odohral 27 zápasov, no ani v jednom sa mu nepodarilo skórovať. Zaznamenal iba tri asistencie.
V desiatich zápasoch si vyskúšal aj slovenskú Tipsport ligu v drese Zvolena, ktorého je odchovancom.
Michal Jakubec
- Vek: 17
- Klub: HK Dukla Trenčín (Slovenská juniorská liga)
Trenčiansky odchovanec a stabilný člen útoku vo výbere trénera Dendisa. V juniorke Dukly zaznamenal v 27 zápasoch 23 bodov.
Až 20 stretnutí odohral za prvý tím „vojakov". V Tipsport lige sa trikrát radoval z gólu, získal celkovo päť bodov.
Na turnaji bude patriť medzi členov tzv. bottom six (tretí a štvrtý útok).
Samuel Karšay
- Vek: 18
- Klub: HK Spartak Dubnica (TIPOS SHL)
Karšay je reprezentačným nováčikom, za výber do 18 rokov začal hrať v tejto sezóne.
V doterajšej časti kariéry pôsobil iba v slovenských kluboch. Hral za Dubnicu, Považskú Bystricu a tiež Duklu Trenčín.
V aktuálnej sezóne si pripísal šesť štartov za Dubnicu v druhej najvyššej seniorskej súťaži.
Je jedným z adeptov na prvého centra slovenského tímu.
Timothy Kazda
- Vek: 17
- Klub: Chicago Steel/USA (USHL)
Asistent kapitána a tiež jediný ofenzívny hráč mužstva, ktorý si zahral na MS U18 aj vlani. Na domácom šampionáte by mal patriť medzi lídrov slovenského útoku.
Štyri sezóny pôsobí v zámorí. Za Chicago v USHL strelil v tomto ročníku 22 gólov a nazbieral 41 bodov v 59 zápasoch.
V decembri 2024 sa dohodol na spolupráci s prestížnou univerzitou Boston College, kam spravidla smerujú najväčšie talenty amerického rozvojového projektu USNTDP. Nastúpi na ňu v sezóne 2027/28.
Šikovný strelec patrí k slovenským nádejám pre NHL draft v roku 2027.
Ivan Matta
- Vek: 18
- Klub: HK Dukla Michalovce (Tipsport liga)
Odchovanec michalovského hokeja zbieral skúsenosti v seniorskom tíme Dukly už v sezóne 2023/24.
Za Michalovce hral aj v tejto sezóne. Nastúpil v 34 zápasoch základnej časti, v ktorých zaznamenal 4 góly a 3 asistencie. V 8 zápasoch play-off zaznamenal 1 asistenciu.
Hral aj vlani na Hlinka Gretzky Cupe.
Max Melicherík
- Vek: 15
- Klub: Tappara Tampere/Fín. (Fínska dorastenecká liga)
Melicherík je zďaleka najmladším hráčom (15 rokov) celého kádra a zároveň jedným z najväčších talentov slovenského hokeja posledných rokov.
Hokejovo vyrástol v Anglicku, kde pôsobil jeho otec Miloš, bývalý hráč Dukly Trenčín.
Aj Max hral neskôr za Duklu, aktuálne druhú sezónu pôsobí v doraste fínskeho tímu Tappara Tampere.
V základnej časti U18 SM-sarja, čo je najvyššia liga vo Fínsku v tejto kategórii, odohral Melicherík 43 zápasov, v ktorých zaznamenal 29 gólov a 26 asistencií (55 bodov).
Bol druhý najproduktívnejší hráč tímu a siedmy najproduktívnejší v celej lige.
Mal lepšie čísla ako Juraj Slafkovský. Útočník Montrealu ešte v sezóne 2019/20 nastupoval za tím TPS Turku do 18 rokov. V ročníku odohral 39 zápasov, v ktorých nazbieral 52 bodov (22+30).
Oliver Ozogány
- Vek: 17
- Klub: Tri-City Storm/USA (USHL)
Ozogány je ďalším zo slovenských útočníkov, ktorí si cestu za hokejovým rastom zvolili cez americkú USHL, do ktorej bol tendrovaný ako prvý Slovák v histórii.
Do Ameriky, kde navštevoval aj strednú školu, odišiel nezvyčajne skoro, už ako 14-ročný. Aby mohol hrať v zámorí, jeho rodičia si zobrali hypotéku.
Aktuálny ročník bol pre Ozogányho premiérový v najlepšej americkej juniorskej súťaži. V 56 zápasoch získal 17 bodov (9+8).
Tomáš Selič
- Vek: 16
- Klub: Kometa Brno/ČR (Česká juniorská liga)
Rovnako ako Ozogány, aj Selič si môže na MS U18 zahrať aj v budúcom roku. Urastený útočník v aktuálnej sezóne svojim talentom presvedčil nielen reprezentačného trénera Dendisa, ale aj realizačný tím Komety Brno.
Na začiatku marca debutoval v základnej časti českej extraligy. O zopár dní neskôr si pripísal aj prvý štart v play-off a vo veku 16 rokov, 10 mesiacov a 1 deň stal najmladším Slovákom, ktorý kedy hral vyraďovaciu časť českej najvyššej súťaže. Prekonal zápis Richarda Pánika.
Väčšinu ročníka strávil v juniorke Komety. Jeho vzormi sú Juraj Slafkovský a český útočník Martin Nečas.
Maxim Šimko
- Vek: 17
- Klub: HK Nitra (Slovenská juniorská liga)
Rodák z Popradu strávil celú sezónu v Nitre, kde nastupoval aj v seniorskej Tipsport lige. V dvoch zápasoch sa mu podarilo aj bodovať, pripísal si jednu asistenciu.
Oveľa väčšiu porciu zápasov ale odohral v slovenskej juniorke, kde sa so 68 bodmi stal druhým najproduktívnejším hráčom súťaže a s 29 gólmi tretím najlepším strelcom.
Darilo sa mu aj na reprezentačnej úrovni, kde zaznamenal 12 bodov v 15 stretnutiach.
Samuel Šramatý
- Vek: 17
- Klub: HC Slovan Bratislava-mládež (Slovenská juniorská liga)
Bratislavský rodák hral v doterajšej časti kariéry takmer výlučne len za Slovan Bratislava.
Je reprezentačným nováčikom, doteraz nepôsobil ani vo výbere do 16 či 17 rokov. Prvý zápas za osemnástku odohral len vo februári.
Za Slovan v tejto sezóne debutoval aj v Tipsport lige. Za sedem zápasov stihol streliť aj premiérový gól v najvyššej súťaži.
MS U18 budú pre neho prvým veľkým medzinárodným podujatím.
Ondrej Tariška
- Vek: 18
- Klub: HC Košice (Tipsport liga)
Tariška odštartoval sezónu v univerzitnej kanadskej súťaži, ale po čase sa vrátil na Slovensko, čo bol napokon zrejme správny krok.
Levický rodák uplynulú sezónu pôsobil vo fínskej dorasteneckej súťaži v tíme KalPa Kuopio, kde získal 17 bodov v 35 zápasoch.
Po príchode na Slovensko sa upísal tipsportligovým Košiciam. Od trénera Dana Cemana dostal priestor v jedenástich zápasoch, jedenkrát asistoval.
Tariška reprezentoval Slovensko aj vlani na Hlinka Gretzky Cupe.
Matúš Válek
- Vek: 17
- Klub: HC Dynamo Pardubice/ČR (Česká juniorská liga)
Odchovanec bratislavského Slovana pôsobí od tejto sezóny v českých Pardubiciach. So spoluhráčom z reprezentácie Seličom sa stretávali v českej juniorskej súťaži, kde zaznamenal takmer bod na zápas.
Oveľa väčší rozruch vyvolal v októbri 2025, kedy debutoval za prvý tím Dynama Pardubice.
Vo veku 16 rokov, osem mesiacov a dvanásť dní druhým najmladším slovenským hráčom v histórii súťaže po Marekovi Zagrapanovi.