Slovan schytal výprask a šnúra výhier sa roztrhla. Nitra znížila stratu na prvé miesto

Pozrite si súhrn výsledkov 43. kola Tipsport ligy.

Hokejisti Slovana Bratislava stratili v piatok časť svojho náskoku na čele Tipsport ligy.

V zápase 43. kola prehrali v Michalovciach vysoko 1:6 a pred druhou Nitrou, ktorá si poradila s Banskou Bystricou 3:1, majú momentálne náskok štyri body. „Corgoni“ však odohrali o jeden duel viac.

Slovan prišiel o sériu siedmich výher, Nitra naopak bodovala v ôsmom dueli za sebou. Pred jedenástou Duklou má navyše už 35 bodový náskok, čo znamená minimálne istotu play off o vyraďovaciu časť.

K lídrovi sa priblížil aj úradujúci majster z Košíc, ktorý naplnil očakávania a zdolal Duklu Trenčín 2:1.

Štvrtá Žilina naopak prehrala už tretí duel v sérii, tentokrát si odniesla zo Spišskej Novej Vsi bod po prehre 1:2 po predĺžení.

Banská Bystrica, ktorá je na piatom mieste, taktiež prehrala tretí raz za sebou, v uplynulých troch kolách nezískala ani bod. Šiesty tím z prvej šestky Poprad zvíťazil na ľade desiateho Liptovského Mikuláša 5:3.

Siedmy Zvolen deklasoval posledný Prešov v pomere 5:1 a s ôsmimi výhrami v posledných deviatich dueloch je na najlepšej ceste zabojovať o prvú šestku.

O dva body zaostáva Spišská Nová Ves, ktorá má duel k dobru. Deviate sú po cennom skalpe Michalovce, o skóre pred Liptovským Mikulášom. Ten delí od barážových pozícii šesť bodov, no odohral o duel menej ako Zemplínčania.

Na predposlednom mieste je naďalej Dukla Trenčín s deviatimi prehrami v predošlých desiatich dueloch.

S 50 bodmi však živí šancu na play off o štvrťfinále, ktoré sa v piatok ešte viac vzdialilo poslednému Prešovu. Nováčik je na chvoste tabuľky s 36 bodmi v 43 zápasoch.

Kanadské bodovanie Tipsport ligy 2025/26

Poradie

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

+/-

1.

Carter Turnbull

Banská Bystrica

40

26

28

54

+23

2.

Jordan Martel

Michalovce

41

25

24

49

+5

3.

Marc-Olivier Roy

Michalovce

42

12

35

47

+10

4.

Adam Cracknell

Poprad

42

21

25

46

+22

5.

Samuel Takáč

Slovan

40

15

31

46

+23

Tipsport liga - 43. kolo:

HK Spišská Nová Ves - Vlci Žilina 2:1 pp (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)

Góly: 42. Džugan (Romaňák), 64. Martel ( - 13. Baláž (Kolenič)

HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)

Góly: 20. Matta (Bartánus, Kytnár), 21. Spodniak (Meliško), 22. Baptiste (Šmída), 36. A. Varga (Safaralejev, Macejko), 52. Spodniak, 58. Safaralejev (Fominych) - 27. Bakoš (Peterek)

HC Košice - HK Dukla Trenčín 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Góly: 2. Mikúš (Jellúš, Petráš), 28. Jellúš (Petráš, Lunter) - 33. Krajč (Hudec).

HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Poprad 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)

Góly: 26. Farren (Flood, Tritt), 52. Farren (Tritt, Záborský), 60. Vojtech (Farren, Roberetson) - 19. Výhonský (Sproul, Šotek), 38. Majdan (Šotek, Výhonský), 50. Calof, 53. Török (Nauš, Urbánek), 60. Török

HK Nitra - HC MONACObet Banská Bystrica 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Góly: 1. Jackson (Lawrence, Graham), 33. Bubela (Hrnka, Kalman), 38. Passolt (Paulovič, Osburn) - 55. Turnbull (Lucas, Myklucha)

HKM Zvolen – HC Prešov 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)

Góly: 15. Macek (Kudrna, Šramaty), 17. Macek (Kudrna), 25. Hecl (Marcinek), 32. Durandeau (Cassels, Jääskeläinen), 34. Hecl (Zuzin, Marcinek) – 49. Indrašis (Valigura, Brincko)

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

