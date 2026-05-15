Slovenský reprezentant opúšťa českú ligu. V novej sezóne bude pôsobiť v Slovane

Matej Kašlík si oblečie v sezóne 2026/27 dres HC Slovan Bratislava. Dvadsaťtriročný útočník sa vrátil späť na Slovensko po dvoch rokoch strávených v Česku a úradujúcemu vicemajstrovi Tipsport ligy sa upísal na dva roky.
Kašlík nedokázal v Českých Budějoviciach nadviazať na sezónu 2024/25, na konci ktorej si premiérovo obliekol dres SR na majstrovstvách sveta v Štokholme.
V nedávno skončenom ročníku odohral za klub z juhu Čiech dovedna 44 stretnutí a v nich nazbieral iba päť bodov za dva góly a tri asistencie.
„Matej potrebuje nový impulz vo svojej kariére. Musí dostať viac priestoru, hrať s pukom a odraziť sa naspäť do veľkého hokeja.
Jeho dravosť, nasadenie a pracovitosť sú presne tie veci, ktoré sme hľadali pri vhodnom doplnení základnej osi nášho tímu.
Záver uplynulej sezóny mu síce znepríjemnili zdravotné komplikácie, ale do novej sezóny by mal byť v poriadku a pripravený," povedal pre klubový web na adresu novej akvizície „belasých“ generálny manažér Slovana Lukáš Havlíček.
Kašlík sa vráti do najvyššej slovenskej súťaže po dvoch rokoch, pred odchodom do Česka hral za HKM Zvolen.
„Som rád, že dostanem príležitosť hrať za najväčší hokejový klub na Slovensku. V priebehu minulej sezóny som sledoval, ako sa tímu darí a viem, že chalani tesne prehrali vo finále.
Tento rok by sme to mohli dotiahnuť ešte ďalej. Taktiež viem, že Slovan má veľkú komunitu fanúšikov, ktorí chodia na zápasy a vedia vytvoriť skvelú atmosféru. Aj na to sa veľmi teším. Už sa neviem dočkať začiatku sezóny,” povedal Kašlík po podpise kontraktu.