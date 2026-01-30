ONLINE: HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (43. kolo)

HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava: ONLINE prenos zo zápasu 43. kola Tipsport ligy.
HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava: ONLINE prenos zo zápasu 43. kola Tipsport ligy.
Sportnet|30. jan 2026 o 14:30
Sledujte s nami ONLINE prenos zo 43. kola Tipsport ligy: HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava.

Hokejisti HK Dukla Michalovce a HC Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 43. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava dnes (Tipsport Liga LIVE, 43. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
30.01.2026 o 17:30
43. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 43. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HK DUKLA Michalovce a HC Slovan Bratislava.

Michalovčania sa po päťzápasovej sérii porážok vrátili na víťaznú vlnu, keď po víťazstve proti Žiline 6:3 uspeli aj na ľade Dukly Trenčín 4:2. Ešte viac sa ale darí favoritovi z Bratislavy, pričom Slovan dokázal uspieť sedem zápasov v rade. Naposledy si poradil s Liptovským Mikulášom jednoznačne 7:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

