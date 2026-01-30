ONLINE: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (43. kolo)

Hokejisti Hk 32 Liptovský Mikuláš a HK Poprad dnes hrajú zápas 43. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Poprad dnes (Tipsport Liga LIVE, 43. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
30.01.2026 o 18:00
43. kolo
Lipt. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Poprad
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 43. kola Tipsport ligy, v ktorom HK 32 Liptovský Mikuláš hostí hokejistov HK Poprad.
Úvodné buly je naplánované na 18:00.
HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš sa nachádza na 8. mieste s 56 bodmi na svojom konte so skóre 125:138. V 42. kole Liptáci hrali na ľade Slovana Bratislava, kde prehrali vysoko 7:1.
HK Poprad
Hostia z Popradu sa nachádzajú v tabuľke na 6. priečke. Na svojom konte majú 62 bodov so skóre 135:114. Popradčania v poslednom kole hrali s HKM Zvolen, na domácom ľade prehrali po predĺžení 3:4.
Úvodné buly je naplánované na 18:00.
HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš sa nachádza na 8. mieste s 56 bodmi na svojom konte so skóre 125:138. V 42. kole Liptáci hrali na ľade Slovana Bratislava, kde prehrali vysoko 7:1.
HK Poprad
Hostia z Popradu sa nachádzajú v tabuľke na 6. priečke. Na svojom konte majú 62 bodov so skóre 135:114. Popradčania v poslednom kole hrali s HKM Zvolen, na domácom ľade prehrali po predĺžení 3:4.