ONLINE: HK Spišská Nová Ves - Vlci Žilina dnes, Tipsport liga LIVE (43. kolo)

Hokejisti HK Spišská Nová Ves a Vlci Žilina dnes hrajú zápas 43. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Spišská Nová Ves - Vlci Žilina dnes (Tipsport Liga LIVE, 43. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
30.01.2026 o 17:30
43. kolo
Spišská N. Ves
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Vlci Žilina
Prenos
Príjemný dobrý deň zo Spišskej Novej Vsi, vitajte pri sledovaní on-line textového prenosu zo zápasu 43. kola hokejovej Tipsport ligy, v ktorom hokejisti HK Spišská Nová Ves privítajú na domácom ľade hráčov Vlci Žilina. Zápas sa začína o 17:30, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Hokejistom Spišskej Novej Vsi patrí v aktuálnej tabuľke našej najvyššej súťaže priebežné deviate miesto so ziskom 55 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci fínskeho trénera Tommiho Hämäläinena porazili na domácom ľade Banskú Bystricu 5:2 (góly SNV Paločko, Romaňák, 2x Martel a Giľák). Najproduktívnejším hráčom tímu je Danick Martel, ktorý má na svojom konte 28 kanadských bodov (17+11). Brankárskou jednotkou tímu je Denis Godla.
Žiline patrí v tabuľke Tipsport ligy priebežné štvrté miesto so ziskom 72 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Milana Bartoviča prehrali na domácom ľade s Košicami 2:4 (góly Vlkov Koyš, Chicoine). Najproduktívnejším hráčom Vlkov je Brendan Ranford, ktorý má na svojom konte 43 kanadských bodov (18+25). Brankárskou jednotkou tímu je Kanaďan Connor LaCouvée, ktorý má aktuálnu úspešnosť zákrokov 91,26%.
Vzájomné zápasy v aktuálnej sezóne:
23.11.2025 Žilina – Spiš. Nová Ves 1:2
12.10.2025 Spiš. Nová Ves – Žilina 1:5
Zápas sa teda začína o 17:30, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.