Skúsená opora sa nikam nechystá. V Žiline začne už svoju siedmu sezónu

Slovenský hokejista Patrik Koyš sa dohodol v rámci Tipsport ligy na pokračovaní spolupráce s tímom Vlci Žilina. Tridsaťročného útočníka čaká pod Dubňom siedma sezóna za sebou.
Koyš zaznamenal v ročníku 2025/26 bodovo druhú najlepšiu sezónu v kariére v najvyššej slovenskej súťaže.
V základnej časti nazbieral 32 bodov (8+24) a ďalšie tri (2+1) pridal v play off. Lepšiu sezónu odohral iba v sezóne 2016/17 v drese MHC Martin (41 bodov).
V Žiline pôsobí od roku 2020, keď klub hral v nižšej súťaži.
„V prvom rade dúfam, že moje pôsobenie v Žiline ešte nie je na konci a že tých rokov bude oveľa viac, pretože som tu naozaj spokojný.
Prežil som tu už sedem rokov svojho života, narodila sa mi tu dcéra, takže je to pre mňa srdcová záležitosť. Som veľmi rád, že pribudne ďalšia sezóna,“ povedal Koyš po podpise zmluvy pre klubový web „vlkov“.
Spokojnosť s pokračovaním spolupráce vyjadrilo aj vedenie Vlci Žilina.
„Cením si, akou osobnosťou a hráčom sa Patrik stal v žilinskom drese. Bol pri všetkých sklamaniach aj úspechoch novodobej histórie klubu.
Vždy odhodlaný bojovať a spoločne kráčať za úspechom,“ uviedol výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva klubu František Skladaný.