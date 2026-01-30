ONLINE: HC Košice - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (43. kolo)

Hokejisti HC Košice a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 43. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC Košice - HK Dukla Trenčín dnes (Tipsport Liga LIVE, 43. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
30.01.2026 o 17:30
43. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prehľad
Rozhodca: Štefik, Snášel – Tichý, Bezák.
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 43. kola TIPSPORT ligy medzi HC Košice a HK DUKLA Trenčín.
Košice sú na 3. mieste tabuľky so ziskom 74 bodov. Z 41 odohraných zápasov majú na konte 23 výhier (21 po riadnom hracom čase) a 18 prehier (11 po riadnom hracom čase). Naposledy vyhrali v Žiline 4:2. Najproduktívnejším hráčom tímu je s 39 bodmi Petráš.
Trenčín je predposledný a má 50 bodov. Horšie je na tom len Prešov. Z 42 odohraných zápasov má na konte 15 výhier (12 po riadnom hracom čase) a 27 prehier (19 po riadnom hracom čase). Naposledy doma prehral s Michalovcami 2:4. Najproduktívnejším hráčom tímu je s 29 bodmi Varone.
Tieto tímy sa naposledy stretli v novembri. Vtedy sa z víťazstva 2:1 tešili hokejisti Trenčína.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.