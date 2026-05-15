Žilina získala robustného Slováka. Je mimoriadne dôrazný, opísal ho Skladaný

Alex Výhonský
Alex Výhonský (Autor: Vlci Žilina)
TASR|15. máj 2026 o 12:23
Uplynulú sezónu strávil v Poprade.

Slovenský hokejový útočník Alex Výhonský bude v novej sezóne obliekať dres Žiliny. „Vlci“ to v piatok oznámili na svojej oficiálnej stránke.

Výhonský pôsobil v uplynulom ročníku v Poprade, predtým strávil päť sezón v Banskej Bystrici. Jedným z faktorov, prečo sa rozhodol pre Žilinu, je preňho podľa vlastných slov atmosféra na štadióne.

„Atmosféra tu bola vždy výborná, elektrizujúca, a hrať na tomto štadióne vôbec nebolo jednoduché. O to viac sa teším, že teraz budem konečne na tejto strane,“ uviedol 31-ročný útočník pre web Žiliny.

V uplynulej sezóne zaznamenal 21 kanadských bodov za 10 gólov a 11 asistencií. Vlci od neho očakávajú prínos najmä v kľúčových fázach zápasov.

„Alex je mimoriadne dôrazný a silovo veľmi dobre vybavený hráč, ktorý si naplno uvedomuje svoje silné stránky. Jeho prínos nespočíva len v bodoch, ale najmä v poctivom, bojovnom hokeji a prístupe,“ konštatoval František Skladaný, výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva klubu.

Tipsport liga

Miloš Bubela
