ONLINE: HKM Zvolen - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (43. kolo)

HKM Zvolen - HC Prešov: ONLINE prenos zo zápasu 43. kola Tipsport ligy.
Sportnet|30. jan 2026 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo 43. kola Tipsport ligy: HKM Zvolen - HC Prešov.

Hokejisti HKM Zvolen a HC Prešov dnes hrajú zápas 43. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

Tipsport liga (SR)  2025/2026
30.01.2026 o 18:00
43. kolo
Zvolen
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Prenos
V 43. kole Tipsport ligy hostí Zvolen mužstvo Prešova. Úvodné buly je naplánované na 18:00.

Zvolen sa nachádza na 7. mieste, na konte má 56 bodov. Na šiesty Poprad stráca šesť bodov. Zvolenčania vyhrali štyri z uplynulých piatich duelov, v minulom kole zdolali Poprad 4:3 po predĺžení.

Prešovu patrí posledná 12. priečka, doposiaľ nazbieral 36 bodov, na predposledný Trenčín stráca až 14 bodov. Prešovčania prehrali tri zápasy po sebe, v minulom kole podľahli doma Nitre 0:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

