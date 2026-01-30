ONLINE: HKM Zvolen - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (43. kolo)

Hokejisti HKM Zvolen a HC Prešov dnes hrajú zápas 43. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HKM Zvolen - HC Prešov dnes (Tipsport Liga LIVE, 43. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
30.01.2026 o 18:00
43. kolo
Zvolen
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Prenos
V 43. kole Tipsport ligy hostí Zvolen mužstvo Prešova. Úvodné buly je naplánované na 18:00.
Zvolen sa nachádza na 7. mieste, na konte má 56 bodov. Na šiesty Poprad stráca šesť bodov. Zvolenčania vyhrali štyri z uplynulých piatich duelov, v minulom kole zdolali Poprad 4:3 po predĺžení.
Prešovu patrí posledná 12. priečka, doposiaľ nazbieral 36 bodov, na predposledný Trenčín stráca až 14 bodov. Prešovčania prehrali tri zápasy po sebe, v minulom kole podľahli doma Nitre 0:2.
