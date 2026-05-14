Marcinko sa opäť bude sťahovať. V novej sezóne si oblečie dres Popradu

Ján Marcinko.
Ján Marcinko. (Autor: TASR)
TASR|14. máj 2026 o 18:23
ShareTweet0

Odchovanec košického hokeja hral v uplynulom ročníku za Michalovce.

Obranca Ján Marcinko bude v nasledujúcej sezóne hrať za hokejistov HK Poprad. S účastníkom Tipsport ligy podpísal trojročný kontrakt.

Odchovanec košického hokeja hral v uplynulom ročníku za Michalovce. V základnej časti odohral 47 zápasov a zaznamenal jeden gól a 10 asistencií. V play off pridal v 11 dueloch gól i asistenciu.

„Poprad bol pre mňa vždy klub, ktorý má obrovskú históriu a vysoké ambície. Chcel som byť toho súčasťou, chcel by som víťaziť a posunúť sa ďalej v mojej kariére. Na novú výzvu sa určite teším.

Bude to zase niečo iné, ale v podstate chcem nadviazať na minulú sezónu a pomôcť tímu čo najviac, aby som bol prospešný. Verím, že spolu budeme víťaziť,“ uviedol Marcinko podľa webstránky popradského klubu.

Tipsport liga

Ján Marcinko.
Ján Marcinko.
Marcinko sa opäť bude sťahovať. V novej sezóne si oblečie dres Popradu
dnes 18:23
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Marcinko sa opäť bude sťahovať. V novej sezóne si oblečie dres Popradu