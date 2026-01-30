ONLINE: HK Nitra - HC MONACObet Banská Bystrica dnes, Tipsport liga LIVE (43. kolo)

HK Nitra - HC MONACObet Banská Bystrica: ONLINE prenos zo zápasu 43. kola Tipsport ligy.
Sportnet|30. jan 2026 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo 43. kola Tipsport ligy: HK Nitra - HC MONACObet Banská Bystrica.

Hokejisti HK Nitra a HC MONACObet Banská Bystrica dnes hrajú zápas 43. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

Tipsport liga (SR)  2025/2026
30.01.2026 o 18:00
43. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
B. Bystrica
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 43. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HK Nitra a HC MONACObet Banská Bystrica.

Nitra sa môže pochváliť pozitívnou bilanciou, keď za posledných sedem stretnutí zaváhala iba v jedinom prípade proti Zvolenu 2:3 po predĺžení. Na porážku ale zareagovala triumfom 2:0 proti Prešovu. Bystričania sa naopak po víťaznej sérii prezentovali porážkami 2:3 so Slovanom či predovšetkým 1:8 s Liptovským Mikulášom, na ktoré odpovedali dvoma víťazstvami. Z posledných dvoch duelov si ale odniesli porážku 1:2 s Košicami a 2:5 so Spišskou Novou Vsou.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tabuľka Tipsport ligy

