ONLINE: HK Nitra - HC MONACObet Banská Bystrica dnes, Tipsport liga LIVE (43. kolo)

Hokejisti HK Nitra a HC MONACObet Banská Bystrica dnes hrajú zápas 43. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Nitra - HC MONACObet Banská Bystrica dnes (Tipsport Liga LIVE, 43. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
30.01.2026 o 18:00
43. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
B. Bystrica
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 43. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HK Nitra a HC MONACObet Banská Bystrica.
Nitra sa môže pochváliť pozitívnou bilanciou, keď za posledných sedem stretnutí zaváhala iba v jedinom prípade proti Zvolenu 2:3 po predĺžení. Na porážku ale zareagovala triumfom 2:0 proti Prešovu. Bystričania sa naopak po víťaznej sérii prezentovali porážkami 2:3 so Slovanom či predovšetkým 1:8 s Liptovským Mikulášom, na ktoré odpovedali dvoma víťazstvami. Z posledných dvoch duelov si ale odniesli porážku 1:2 s Košicami a 2:5 so Spišskou Novou Vsou.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.