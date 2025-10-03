Nahnevaný kouč Trenčína kritizoval rozhodcov. Michalovciam spadol balvan zo srdca

BRATISLAVA. Po ôsmom kole má najvyššia slovenská hokejová súťaž Tisport liga nového lídra. Na čelo tabuľky poskočili hráči Nitry, ktorí zdolali Poprad 3:2 na jeho ľade a natiahli víťaznú sériu už na šesť stretnutí.
Mužstvo trénera Andreja Kmeča sa dostalo na špicu tabuľky prvýkrát v sezóne, o bod za ním je Slovan Bratislava, ktorý uspel na ľade Dukly Trenčín 3:2 po predĺžení.
Žilinčania po prehre s Liptovským Mikulášom klesli na tretiu priečku.
Nitra je na čele, no triasla sa o výhru
Nitrania si vypracovali na východe Slovenska trojgólové vedenie, v závere sa však triasli o plný bodový zisk. Domáci duel zdramatizovali, no 90 sekúnd pred treťou sirénou namieril Peter Bjalončík iba do žrde nitrianskej brány.
„Kamzíci“ pokračujú vo výsledkovej kríze a zaznamenali už šiestu prehru za sebou. Pozícia hlavného trénera Jána Šimka je tak ešte viac ohrozená a môže byť tretí odvolaný kormidelník v tomto ročníku po Peterisovi Skudrovi (Prešov) a Jurajovi Faithovi (Michalovce).
Výmenu na čele tabuľky spôsobila aj prehra tímu Vlci Žilina s Liptovským Mikulášom (1:3). Žilinčania prehrali druhýkrát za sebou, Liptáci nazbierali v uplynulých troch stretnutiach plný počet deväť bodov a v tabuľke poskočili na 6. miesto.
Michalovce získali veľký impulz
Prekvapenie sa zrodilo v Banskej Bystrici, kde naplno bodovala Dukla Michalovce. Východniari ukončili štvorzápasové čakanie na triumf po tom, čo v utorok skončil na striedačke v pozícii hlavného trénera Juraj Faith a neskôr aj jeho asistent Ivan Droppa.
Michalovce mali výborný vstup do duelu, v jeho polovici viedli už 4:0, „barani“ však zdramatizovali zápas, tretej prehre v rade sa však nevyhli.
„Veľký balvan mi padol zo srdca, som šťastný. Chlapci si v tomto zápase dokázali, že vedia vyhrávať, len musíme v takomto nastavení pokračovať. Snažil som sa čo najlepšie pripraviť mužstvo po odvolaní trénera Faitha, neriešil som čo bolo a ani neriešim čo bude.
Pre hráčov to bolo ťažké, ale pochopili, že nastal najvyšší čas zabrať. Bolo to cítiť na tréningoch i pred samotným zápasom v kabíne. Boli odhodlaní a super to na ľade Banskej Bystrice vypálilo," zhrnul dočasný kouč Dukly Ivan Boržík.
Trenčín nehral ani jednu presilovku
Slovan otáčal nepriaznivý stav v Trenčíne po tom, čo domáci viedli 2:0. „Belasí“ si však vynútili predĺženie po presných zásahoch Dominika Jendeka a Tomáša Královiča. V predĺžení rozhodol Radovan Bondra.
„Nechápem, že sme nehrali ani jednu presilovú hru. Naopak, vylúčili nám hráča v predĺžení keď sme mali puk. Som veľmi nahnevaný,“ povedal po zápas trenčiansky tréner Tommi Hämäläinen.
VIDEO: Nahnevaný Tommi Hämäläinen po prehre so Slovanom
Najvýraznejšou postavou ôsmeho kola bol košický útočník Tomáš Mikúš, ktorý sa prezentoval hetrikom do siete Prešova.
Dva z troch gólov strelil 32-ročný útočník v presilovej hre. „Oceliari“ deklasovali nováčika súťaže 6:0.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Tipsport liga - 8. kolo
Banská Bystrica - Michalovce 3:4 (0:3, 1:1, 2:0)
Góly: 36. Zigo (Turnbull, Faith), 49. Turnbull (Faith, Česánek), 54. Valach (Česánek, Michalčin) – 4. Fominych (Kytnár), 7. Welsh (Kytnár, Fominych), 9. Spodniak (Virtanen, Bindulis), 33. Spodniak (Roy, Virtanen)
Žilina - Liptovský Mikuláš 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
Góly: 5. Gachulinec (Korenčík) – 1. Cormier (Nespala), 41. Nespala, 59. Sukeľ (Uhrík)
Trenčín - Slovan 2:3 pp (2:0, 0:1, 0:1 - 0:1)
Góly: 8. Bellerive, 19. Krajč (Hudec, Krajčovič) – 23. Jendek (Šimun, Peterek), 60. Královič (Takáč, Varga), 63. Dmowski (Elson, O´Connor)
Poprad - Nitra 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)
Góly: 50. Nauš (Sproul, Török), 56. Bodák (Calof, Bjalončík) - 5. Čederle (Lacka, Okoličány), 11. Nemec (Krištof), 27. Lacka (Okoličány, Čederle)
Prešov - Košice 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)
Góly: 16. Mikuš (Petráš, Rosandič), 23. Rogoň (Ferenc, Bartoš), 35. Lamper (Lunter, Šedivý), 42. Mikuš (Chovan, Rosandič), 55. Mikuš (Bartoš, Chovan), 57. Chovan (Rosandič, Bučko)
Zvolen - Spišská Nová Ves 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
Góly: 18. Kaspick (tr. strieľanie), 24. Macek (Cassels, Marcinek) – 17. Laferriere (Archambault, Turanský), 41. Giroux (Archambault, Rapáč), 53. Belluš (Teasdale)
